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幫男客除毛...忍不住低頭吞吐　淫老闆坦承犯行願和解...輕判免關

▲桃園市劉姓男子去年7月間在工作室小房間內幫男客做熱蠟除毛，竟兩度趁機進行口交得逞，事後與男客和解同意賠償30萬元，桃園地院判處緩刑5年。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲桃園市劉姓男子去年7月間在工作室小房間內幫男客做熱蠟除毛，竟兩度趁機進行口交得逞，事後與男客和解同意賠償30萬元，桃園地院判處緩刑5年。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市劉姓男子經營男士熱蠟除毛SPA店，去年7月間一名男客登門除毛，劉男在小房間內除毛作業時，竟趁密閉空間對男客進行口交得逞，3天後男客再度上門，劉男二度對其口交得逞，男客直覺有異報警並赴醫院驗傷提告；桃園地院審理時，劉男坦承犯行，並已男客以30萬元賠償達成和解，法官審結依2個強制性交罪判處2年，緩刑5年，還可上訴。

檢警調查，劉姓男子在桃園市某地開設男士熱蠟除毛店，去年7月24日下午2時30分，1名年輕男客上門除毛，劉男將其帶至小房間內除毛，卻趁其躺在床上除毛時，趁機對其口交得逞，3天後這名男客二度上門，劉男再以相同方式對其口交得逞，男客事後察覺有異，趕赴醫院驗傷並報警提告。

桃園地院審理時，劉男坦承犯行不諱，被害男客則提供警方受理案件證明單、與劉男LINE對話紀錄截圖、現場監視畫面之口交影片光碟、醫院受理疑似性侵害事件驗傷診斷書等佐證，法官認為犯行明確。

法官審酌，劉男與男客已私下達成和解並賠償30萬元，男客在和解書中表示願意原諒劉男，法官兼衡劉男並無前科，審結依2個強制性交罪判處2年，緩刑5年，緩刑期間交付保護管束，並須提供160小時義務勞務、接受法治教育6場，本案還可上訴。

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