竹市+594！嬰幼兒疫苗開跑首日　514寶寶進場施打

▲新竹市今日新增549例本土確診。（圖／新竹市政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市今（23）日新增549例確診個案，今（111）年以來累積8萬1542例，居家照護者為3883人，居家隔離為997人。

衛生局表示，本市體育館施打站於下周一至周五08：00至11：00、14：00至17：00，持續提供滿6個月至5歲嬰幼兒莫德納疫苗施打，請家長依預約時段攜帶健保卡、兒童手冊前往施打。

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市府表示，昨(22)開打首日共服務514位小朋友完成接種，接種站現場除了有小兒專科醫師進駐，並貼心備有哺集乳室及尿布檯，另為緩解小朋友的緊張情緒，也安排「河馬樂樂」、「風收寶寶」現場迎接小小孩，留觀區還有街頭藝人表演及送氣球等活動，營造歡樂氣氛陪伴孩子勇敢打針。

衛生局提醒，疫苗施打預約平台需以施打日前2日前線上預約（如預計29日施打，須於27日24時前完成預約），家長們亦可選擇於本市嬰幼兒COVID-19疫苗合約院所開診時段接種。建議嬰幼兒應完整接種基礎劑疫苗，以降低中重症風險及MIS-C的發生機率。

衛生局呼籲，「打疫苗、戴口罩、勤洗手」仍是預防新冠感染最有效的策略，暑假期間出門應隨時維持以上防疫好習慣，減少出入人潮密集場所、完整接種疫苗、積極配合各項防疫措施，維持防疫好習慣。

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