屏東縣+724！籲長者接種第4劑　衛生局：少5成死亡率

▲接種疫苗 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(23)日新增724例本土確診個案，縣府衛生局今日上午於屏東火車站開設6歲以上莫德納疫苗施打站，並同步於33鄉鎮衛生所開設6個月到5歲的嬰幼兒莫德納疫苗施打，統計火車站施打275人、33鄉鎮衛生所及院所嬰幼兒共施打472人，施打順利，無異常通報。

衛生局表示，仍有許多家長猶豫要不要讓嬰幼兒施打新冠疫苗，5歲以下幼童大部分是幼幼班、小班和中班，會接觸到病毒的機率與其他年齡層其實一樣，特別是疫情已經社區化了，病毒進入幼兒園也不意外，但因幼童自主活動不易受控，很容易傳給家人及同學，所以打疫苗是必要且有迫切性的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局也提醒，民眾接種疫苗後要多喝水並留意身體狀況，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清原因。

目前境外移入近9成都以BA.4及BA.5變異株為主，可能為國內下一波疫情主流，Omicron不斷突變，最新變異株BA.2.75已陸續入侵亞洲各國，中央流行疫情指揮中心昨日公布，國內出現首例BA.2.75，WHO表示BA.2.75的傳染力及致重症機率，尚須研究證實，因病毒突變處可能影響其抗原特性，須密切關注對疫情影響。

面對病毒變異株來勢洶洶，衛生局表示，打了疫苗不保證就不會被傳染，最主要是能預防重症或死亡，尤其高齡長者接種第四劑疫苗，可以減少五成的死亡風險，也可以減緩確診後的長新冠症狀。呼籲民眾儘早完成疫苗施打，並確實做好勤洗手、戴口罩各項防疫措施。