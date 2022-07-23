合體鄭文燦出席基進陣線大會　林智堅：桃園隊服務建設不分黨派

▲桃園市長鄭文燦、市長參選人林智堅今（23）日中午出席台灣基進桃園黨部喬遷茶會暨北台灣前進陣線成立大會，會中與基進黨人員共呼口號。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦、民進黨市長參選林智堅今（23）日中午聯袂出席台灣基進桃園黨部喬遷茶會暨北台灣前進陣線成立大會，外界則解讀是跨黨派出擊。鄭文燦表示，台灣隊陣容會越來越大，大家對於台灣也有相當大共識，尊重台灣基進黨的主題性及發展空間；林智堅則強調，希望未來能擴大合作量能，讓桃園隊未來服務、建設不分黨派。

鄭文燦、林智堅今天再度合體出席台灣基進黨活動，林智堅指出：「台灣是個民主國家，更是多元進步國家，進步的力量需要更多年輕人投入，我與鄭文燦都在2014年時為自己家鄉服務打拚，當年我39歲，鄭市長則為47歲，我有8年治理新竹市歷練，已也47歲，我決定要為太太家鄉服務，請大家以疼惜、支持鄭文燦的心情來支持，年輕的桃園需要堅定向前，我有信心，也做好準備，我帶著經驗，要來改變桃園躍進。」

▲桃園市長鄭文燦、市長參選人林智堅今（23）日中午出席台灣基進黨活動後接受媒體聯訪。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林智堅還說，過去8年時間，自己與鄭文燦在新竹、桃園執政都是不分藍綠，兩人在2018年的選舉驗證，建設不分藍綠、施政不分藍綠就可推倒藍綠高牆，今天以行動支持有台灣本土意識、支持台灣年輕朋友參政政黨，希望能擴大合作量能，讓桃園隊未來服務不分黨派、建設也不分黨派。

鄭文燦表示，台灣隊陣容當然會越來越大，大家對於台灣也會有相當大的共識，尊重台灣基進黨主題性與發展空間，基進黨在年底九合一大選中，桃園區只提名一名市議員參選人藍士博，除給予祝福鼓勵，在大的方向和大原則上，大家都有能力形成最大共識。

此外，媒體詢問，桃園市桃園區民進黨提名6名市議員參選人，是否擔心瓜分票源？鄭文燦則強調，民進黨的參選人很優秀，對民進黨的參選人非常有信心，對基進黨的參選人則給予祝福。

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