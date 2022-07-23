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竹縣+637！長者打疫苗拿好康倒數　縣府籲完整接種

▲0723新竹縣疫情、嬰幼兒疫苗、打針、注射、接種示意圖。（圖／新竹縣政府提供）

▲新竹縣今日新增637例本土確診。（圖／新竹縣政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣今日新增637例本土確診案例，居家隔離690人、居家照護列管人數2677人，今年度統計至7月22日為止，累計確診人數11萬2227人。

中央宣布延長各類型住宿式及社區式照顧機構須定期公費快篩之措施，並將直接配送2個月份的快篩至照顧型機構及單位，持續定期快篩機制再延長1個月至8月31日止，篩檢頻率部分，機構服務對象每週快篩2次(身心障礙者、失智症者、2至18歲每週1次，未滿2歲免篩)，工作人員則每週至少1次，已確診康復者3個月內免篩檢，後續視疫情調整篩檢頻率。

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竹縣衛生局提醒，未完成接種 COVID-19疫苗之長者，染疫後發生重症和死亡的比例較高，請尚未接種第1、2劑、基礎加強劑及第1與第2次追加劑COVID-19疫苗的民眾，儘速完成接種，以獲得保護力。

新竹縣打疫苗加碼送500元禮券活動至7月31日止。凡設籍新竹縣65歲(原住民55歲)以上長者施打任一劑疫苗就贈500元禮券，加上中央發布500元禮券，可領到1000元全聯禮券+2劑快篩試劑，請符合資格的鄉親長輩把握機會打疫苗拿好禮！

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