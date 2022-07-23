基隆+337！全市專責病房收治42人　林右昌：空床率46.8%

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心23日公布國內本土病例，新增2萬2347例，其中基隆新增337例，市長林右昌表示，全市專責病房目前收治42人，空床率46.8%，另基隆自22日起，已在七區提供6個月至5歲幼兒施打Moderna（莫德納）疫苗，免預約且隨到隨打，請家長備妥幼兒健保卡、兒童健康手冊，帶幼兒前往接種。

有關基隆市疫情部分，基隆市今日337名確診人數中，外縣市通報60例，佔17.80%；其中女性204人、男性133人；若以年齡別區分的話，25-34歲及35-44歲各有55人最多，占16.32%；至於75歲以上的長者有14人、65-74歲有23人、6歲以下有25人。

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林右昌指出，在基隆長庚及部立基隆醫院先後申請調整專責病床後，基隆市現有COVID-19專責病房79床，目前收治42人、空床37床，空床率46.8%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院：重症14名、中症4名、輕症10名；部立基隆醫院：中症2名、輕症10名；礦工醫院：輕症2名；三總基隆分院無收治。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估12萬8430人，利用快速通道的有3萬5441人，有6萬9079人完成健康條件審核，符合資格已派案5萬2436，條件不符合則有1萬6643人。

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