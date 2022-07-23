陳時中向萬華致歉　柯文哲：選舉到了「該裝還是要裝」

▲台北市長柯文哲、副市長黃珊珊出席線形公園巡禮。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中選舉行程首站就到萬華龍山寺參拜，當天也為過去指揮中心成員的言論向萬華人致歉，引來外界討論。對此，台北市長柯文哲23日酸，「要不是為了要選舉，他會道歉嗎？不會嘛，我也知道這個是選舉到了，該裝他也要裝，這個就不理他」。

柯文哲說，常常是這樣，關於道歉這件事情，你想想看，這事情超過1年多了，「陳時中要不是為了要選舉，他會道歉嗎？不會嘛，我也知道這個是選舉到了，該裝他也要裝，這個就不理他」。

至於陳時中自評防疫成績有75分起跳，柯文哲認為，過去2年半台灣在防疫上還是成功的，「但是要知道，這是台灣民主自由的勝利，我都不敢說是我多偉大」。

「你想想看，陳時中如果當紐約的衛生局長，疫情有沒有辦法控制？」柯文哲說，台灣人民沒有出動警察、武警，什麼硬封城，只靠呼籲的，疫情還可以控制，這實在了不起。

柯文哲認為，這場2年半的防疫，了不起的是台灣民主自由的勝利，自己只是幫忙而已，「民主自由體制在這2年半中被證明，是可以相當有效的應付突來的災難」；柯說，75分到80分，這是台灣人民的成績。