觀光業怨「不敢把旅客送出國」　國民黨喊話：快恢復「旅平險」

▲國民黨召開「國境開放，觀光業疾呼解決『旅平險』問題刻不容緩」記者會。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者詹宜庭／台北報導

針對政府邊境管制措施逐步放寬，相關配套也需要陸續到位，國民黨22日邀請觀光業者，一同喊話政府儘速協調保險業，恢復旅平險海外突發疾病的理賠保單，莫讓疫情後的旅遊發展，因少了保障而受阻。業者坦言，現在他們不敢把旅客送出國，尤其現在變種病毒反覆，「萬一發什麼事，旅行社賠都賠不完。」

受到防疫險大幅虧損的影響，各保險公司近期陸續取消旅行平安保險的「海外突發疾病理賠」，以及縮減履行契約責任保險附約「旅行不便」理賠範圍，但邊境政策逐步放寬，民眾高度期待能出國旅遊，可是旅平險卻還未同步恢復，造成觀光業目前只能觀望。

因此，國民黨今天召開「國境開放，觀光業疾呼解決『旅平險』問題刻不容緩」記者會表示，目前國際間仍存在不小的染疫風險，若無相關保險機制，恐導致旅客及旅行業者非常大的困擾。

至於旅客與旅行業者有哪些困擾，國民黨舉出3點，首先，由於國人旅外緊急就醫需承受高額醫療費用，若需家屬緊急赴當地協助或需醫療專機後送，成本皆難負擔；再者，外國旅客來台灣旅行，若遇突發性疾病，需自行承擔沈重的醫療費用；最後，在國外不可抗力因素導致滯留，旅行業者必須負擔旅客食宿費用，大幅增加經營風險。

國民黨強調，疫情爆發2年多來，觀光業者慘澹經營、國人高度期待出國旅遊，如今總算企盼到國境解禁的時刻，但「旅平險」問題成了出入境旅遊「卡關」的關鍵癥結。業者也坦言，他們根本不敢把旅客送出國，尤其現在變種病毒反覆，「萬一發什麼事，旅行社賠都賠不完。」

對此，國民黨提出3項呼籲，包括「協調恢復旅平險海外突發疾病的保險理賠」、「協調恢復履行契約責任保險附約旅行不便的理賠範圍」、「比照日本政府推出1000萬日幣旅遊健康保險保單」，盼能讓國人旅遊安全能獲得保障，並減輕業者的成本風險，促進旅行觀光產業的發展。