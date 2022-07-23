獨居6旬婦陳屍公寓2年多！早化作白骨　房東卻「一直在收房租」

▲英國一名獨居的6旬婦人在家去世2年，竟然還持續「繳房租」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

英國一名61歲婦人今年2月被發現陳屍在倫敦南部佩卡姆（Peckham）的公寓住宅內，遺體已成為一具白骨，透過牙科鑑定才能確認婦人身份，但難以查明死因。警方發現，婦人可能早在2年多前就離世，但這段時間房東卻還是一直在收房租。

根據《每日星報》報導，南華克倫敦自治市（Southwark）驗屍官法院本周揭露了這起令人驚駭的案件，61歲的塞勒歐奈（Sheila Seleonae）今年2月被警方發現陳屍於公寓地板，鄰居稱這名婦人自2020年後就已失蹤。

▲警方推測婦人自從2019年8月就已離世，遺體卻直到2022年2月才被發現。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

倫敦皮博迪（Peabody）住房協會表示，婦人2019年8月就開始拖欠房租，因此便申請從她的社會福利金中扣除，2020年3月獲得批准後，便持續按月向「已故婦人」收取房租。報導指出，住房協會在這期間並沒有試圖聯絡婦人，而公寓的天然氣也早已被切斷供應。

發現屍體的警官費雪（Scott Fisher）表示，從浴室的髒衣服、各種藥物以及網路搜尋紀錄來看，死者生前患有各種疾病，健康狀況不佳。警探們查看冰箱以及最後房租繳納日期後，推測塞勒歐奈應該是在2019年8月去世。

助理驗屍官莫里斯（Julian Morris）表示，死亡兩年多的時間都沒被發現，「這種事在2022年很難理解。」他指出，因為沒有證據，所以無法得出自然死亡原因等結論。

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