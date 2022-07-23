白花6萬元！情侶飛南韓「下機才知確診」　8天自由行有7天在隔離

▲情侶飛南韓8天自由行，有7天只能待在飯店隔離。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

記者張寧倢／綜合外電報導

新加坡一對25歲情侶近日飛往南韓旅遊，安排8天自由行的行程，沒想到才剛下飛機，兩人就被驗出新冠病毒陽性反應，南韓當局依規定安排他們在飯店隔離，一隔離就是7天，整趟旅途只玩到1天就返回新加坡，前前後後還花超過3000新幣（約新台幣6.4萬元）。

根據新加坡《新明日報》報導，黃小姐與李姓男友都打過3劑mRNA疫苗，原先計劃7月13日前往首爾旅遊4天，再接著去濟州島玩3天，雖然出發前曾到診所進行抗原快篩呈陰性，但到飛機上時兩人開始覺得喉嚨乾癢，當時還以為只是機艙環境太乾燥，沒想到，入境進行核酸檢測後不久就收到新冠肺炎確診隔離通知。

依南韓規定，這對情侶必須隔離7天，於是接下來的行程幾乎泡湯，只能一直待在首爾的飯店中隔離。黃小姐表示，她過去曾到訪韓國，所以不太感到遺憾，隔離期間也有男友陪伴，並不孤單，他們解除隔離後把握最後一天的時間，到處吃美食和逛街。

黃小姐透露，飯店費用超過1000新幣（約新台幣2.1萬元），吃飯用餐花費150新幣（約新台幣3200元），雙人來回機票合計1600新幣（約新台幣3.4萬元），最後加上篩檢費用約200新幣（約新台幣4300元），整個行程花費逾3000新幣。報導補充，兩人事前買了旅遊險，但目前仍在瞭解理賠程序中。

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