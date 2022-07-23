英情報局長稱「烏克蘭必須贏」　因習近平如鷹一般注視

▲英國秘情局強調，烏克蘭必須勝利，因為習近平正在關注結果。（圖／路透）

文／中央社

英國秘密情報局局長摩爾今天表示，西方有必要在烏克蘭贏得勝利，部分原因是中國領導高層正密切注視這場戰爭，以吸取教訓來實現其占領台灣的目標。

在美國科羅拉多州阿斯本參加「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）的摩爾（Richard Moore），首次在國外接受公開訪問。他所領導的英國秘密情報局（Secret Intelligence Service）又稱軍情六處（MI6），主要負責國外情報蒐集。

摩爾告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「我們在烏克蘭問題上展現強硬…以及我們協助烏克蘭人獲勝，或至少站在一個顯著的優勢地位進行談判，之所以重要的原因之一是，習近平像隻老鷹一樣注視這件事。」

摩爾在阿斯本安全論壇與CNN國安新聞記者修托（Jim Sciutto）進行廣泛對話，他說，習近平「低估了美國的決心和力量，這可能導致他誤判」。摩爾說他不認為中國和西方之間必然爆發戰爭，但西方有必要向北京表明，中國若入侵台灣，會帶來可怕的後果。

他說：「顯然，我們需要找到清晰的信息傳遞方式，並備妥必要的威懾措施，以避免這種誤判。」

摩爾稱，英國秘密情報局「從未對中國共產黨抱有任何幻想」，他說，中國如今已超越反恐，成為他們的首要情報任務目標。