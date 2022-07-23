天選之人注意了！「首次確診者」感染BA.5比率激增　關鍵因素曝光

▲英國數據顯示，首次確診民眾在所有新冠感染者的比率高居不下，占55%。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

新冠肺炎在全球爆發流行疫情至今已經是第3年，一些人從未在快篩結果看到紅線，這些尚未確診的人被稱為「天選之人」，不過隨著Omicron病毒出現多個亞型變異株，他們確診的比例正逐步增加，就連美國總統拜登也於不久前確診。專家對此結果表示不樂觀，認為新冠病毒最終仍會滲透到社區每一個角落。

根據《衛報》，美國白宮於當地時間21日宣布拜登確診新冠肺炎的消息，是新冠疫情在全球流行的第3年，才首度感染了新冠病毒。英國衛生安全局（UKHSA）指出，大約15%的英國民眾從未感染過新冠病毒，不過目前這波由Omicron亞型變異株BA.4、BA.5所驅動的感染浪潮下，這一少數群體占了55%的感染。

報導分析，新冠肺炎與以往一樣，有多種力量正在起作用，而在教科書上的流行病，首次感染的比率會從早期的100%下降到更小的數字，因為這種病毒最終會滲透到社會每一處角落，而最終唯一沒有接觸到新冠病毒的人往往會是嬰兒、幼兒，目前估計英國境內仍有超過1000萬人尚未被感染。

其實隨著新冠大流行結束，首次感染病毒的人數可能不會順利下降，因為人們的行為（例如是否隔絕、或減少與社會接觸）、身體免疫力，以及是否出現新的變異，都會對這種下降趨勢產生影響。儘管英國55%的感染案例是首次感染，但這是大流行以來的最低紀錄；至於另外45%是再度感染，則是有史以來的最高數據。

充分理由顯示，通常首度感染的比率在數據顯示上，比起再度感染者顯得更為普遍，因為通常第一次感染新冠肺炎時的症狀是最糟糕的，其後第2、第3次以後的感染症狀才會比較溫和，使得多數民眾在2、3、4度感染時，通常不會意識到自己再度感染新冠病毒。

英國衛生安全局（UKHSA）的新冠監測數據顯示，第一波Omicron病毒導致20、30、40多歲族群發病率飆升，但老年族群發病率大幅下降，英國已準備好迎接「Omicron浪潮」，大規模篩檢仍持續進行，民眾充滿警覺心，當下一波感染浪潮來襲，分別是3月的BA.2、6月的BA.4與BA.5，大量年輕人透過接種疫苗獲得保護力。

研究顯示，BA.2、BA.4／BA.5感染浪潮使老年族群感染率飆增，其中60歲以上民眾發病率最高，他們更有可能是第一次感染。

其他因素也顯示了為何第一次感染病毒的確診者比率高居不下，在Omicron浪潮後，居家工作或強制戴口罩的政策被放棄了，「與新冠病毒共存」的計畫廢除大多數免費篩檢或自我隔離的要求，使民眾以為大流行已經結束。

另外，隨著老年人感染病毒，他們有可能將病毒傳染給年齡相仿的族群，而這些人更有可能是第一次感染病毒。

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