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英男「拋棄妻女」私奔烏克蘭妹！淒慘下場曝　工作全丟、小三失明

▲▼英國男子29歲男子東尼（Tony Garnett）在今年5月收留22歲烏克蘭女子索菲亞（Sofiia Karkadym）10天後，拋棄妻女私奔。（圖／翻攝自IG／sonya_dobrvlsk、tee_garnett）

▲東尼拋棄相戀10年的妻子洛娜（左）和索菲亞（右）私奔。（圖／翻攝自IG）

記者張方瑀／綜合報導

英國男子29歲男子東尼（Tony Garnett）在今年5月收留22歲烏克蘭女子索菲亞（Sofiia Karkadym）10天後，竟直接拋下結婚10年的妻子及2名女兒，和索菲亞私奔，引發各界謾罵。近來兩人近況曝光，東尼不但失去了原先的工作，索菲亞更因病毒感染導致雙眼部分失明。

綜合外媒報導，東尼原本經營一家保全公司，並和英國國家醫療服務體系（NHS）簽有合約，但由於狗仔不斷到他的工作場所偷拍，導致他失去了合約，「我的週薪已經從2000美元（約台幣6萬元）變成一坨狗屎，NHS說我現在是一名公眾人物，可能會替工作帶來風險。」

東尼說，有時候媒體採訪會給他錢，現在就依靠這些過生活，「我的信用卡刷爆了，家人也幫忙我度過難關。」現在他和索菲亞兩人一起租屋居住，但他仍不為自己的決定感到後悔。

▲▼英國男子29歲男子東尼（Tony Garnett）在今年5月收留22歲烏克蘭女子索菲亞（Sofiia Karkadym）10天後，拋棄妻女私奔。（圖／翻攝自IG／sonya_dobrvlsk、tee_garnett）

▲索菲亞從烏克蘭逃離時，在德國被阿米巴變形蟲感染，導致雙眼視力出現問題。（圖／翻攝自IG）

事實上，索菲亞從烏克蘭逃離時，在德國被阿米巴變形蟲感染，導致雙眼視力出現問題，幾乎算是失明，手術後需要6個月的復原期，在這段期間東尼也需要全心照顧她。

據《太陽報》報導，東尼在烏俄戰爭爆發時，簽署了難民收容協議，但他發現申請過程太慢，便透過臉書社團提供幫助。東尼在社團成員的協助下，索菲亞成為他第一個支助、收留的對象，索菲亞在5月初正式入住東尼家中。

▲▼英國男子29歲男子東尼（Tony Garnett）在今年5月收留22歲烏克蘭女子索菲亞（Sofiia Karkadym）10天後，拋棄妻女私奔。（圖／翻攝自IG／sonya_dobrvlsk、tee_garnett）

▲東尼和索菲亞兩人愛得火熱。（圖／翻攝自IG）

沒想到才過了短短10天，東尼就拋下交往10年的妻女，帶著索菲亞私奔。東尼的妻子洛娜（Lorna）表示，她一開始就不願接受陌生人住進家裡，結果妥協讓索菲亞住進來後，卻讓兩人陷入熱戀，事情曝光後，各界也不斷謾罵兩人。

現在東尼和索菲亞居住在西約克郡（West Yorkshire）的租屋處，而《每日星報》最新報導指出，兩人又在租屋處接待了一對來自烏克蘭、年僅18和19歲的情侶黨一起居住，東尼更對外稱，「自從索菲亞來了之後我重新快樂起來，我要娶她為妻，我要對那些說我壞話的人說，你們又為烏克蘭做了些什麼？」

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