喬治小王子9歲了！陽光燦笑照曝光…網送祝福：越長越帥

實習記者蘇敏禎／綜合報導

英國威廉王子和凱特王妃的長子喬治小王子今（22）天過生日，凱特王妃特地在社群分享由她掌鏡拍下的新照片，並寫道「喬治9歲了！」5小時內已經收到超過28.5萬人按讚，照片中可見喬治展現燦爛笑容，比以往長大不少。

依照肯辛頓宮（Kensington Palace）的傳統，每年皇室小成員的生日時，凱特王妃都會在她與威廉王子共同經營的IG「Duke and Duchess of Cambridge」上曬出照片，與大家分享小王子、小公主每一階段的成長喜悅。

今天凱特王妃選出的照片，是本月初和威廉王子帶著3個小孩到英國一處海灘遊玩，慶祝放暑假。這張照片由凱特王妃掌鏡拍攝的，只見喬治小王子穿著皇室喜愛的淡藍色開襟polo衫，在陽光下燦笑，露出一排白牙的可愛照片。不少網友認為，喬治小王子和父親威廉王子小時候的模樣挺像的。

網友也紛紛獻上祝福，「生日快樂～」、「怎麼拍起來那麼像爸爸」、「好像威廉王子」、「未來國王真帥氣！」、「看起來好快樂」、「越長越帥」、「好可愛的笑容，被融化了」、「笑起來真可愛」、「喬治小王子生日快樂～」、「怎麼被凱特王妃拍起來更像爸爸了」、「跟爸爸一模一樣，好帥」、「祝小王子生日快樂，平安健康」、「小王子好帥」、「是個可愛的小男生呢～生日快樂！」