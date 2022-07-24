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這次等不到「吳柏毅」了　他跑外送變悲劇！被人丟下橋

記者張寧倢／編譯

隨著外送平台擴大發展，越來越多糾紛與意外發生。墨西哥就有一名外送員在騎機車送餐時，與一對開著紅色轎車的男女疑似因行車糾紛而起口角。然而，男性駕駛怒氣值爆表，竟然直接將外送員推到橋下，顧客再也等不到他的「吳柏毅」了。

▲▼墨西哥一名外送員因行車糾紛被推下路橋，顧客點的「吳柏毅」可能不會來了。（圖／翻攝自TikTok）

▲墨西哥一名外送員因行車糾紛被推下路橋，顧客可能等不到外送的「吳柏毅」先生了。（圖／翻攝自TikTok，下同）

根據《太陽報》等外媒報導，這名26歲的外送員名叫吉列爾莫（Guillermo），他上周在墨西哥南部城市Cuautitlán Izcalli騎機車跑外送時，在一座公路橋上與一對男女發生爭執。社群媒體TikTok流傳的現場影片顯示，吉列爾莫當時帶著安全帽，與紅色轎車的男女爆發推擠衝突，原本他已轉身準備走人，但似乎因對方的言論再次被激怒，回頭繼續吵。

不到幾秒的時間，衝突升溫。吉列爾莫朝著男駕駛的胸口猛揮一拳，兩人立刻扭打在一起，最後男駕駛一邊抱住吉列爾莫的腰部一邊突進，直接將人推到橋下。這對男女隨即甩門上車，揚長而去。據報導，吉列爾莫被救護車送往醫院，所幸他活了下來，惟因左腿骨折正在住院中。

▲▼墨西哥一名外送員因行車糾紛被推下路橋，顧客點的「吳柏毅」可能不會來了。（圖／翻攝自TikTok）

報導指出，墨西哥州檢察長辦公室在社交媒體上看到這段影像，目前正在進行案件調查，不過，這名推人下橋的暴怒駕駛目前仍然逍遙法外。

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