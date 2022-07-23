周勝考向侯友宜下跪表感謝！　周玉蔻：如乩童和桌頭「荒腔走板」

記者詹宜庭／台北報導

新北市長侯友宜23日出席板橋新埔國小校舍整建工程啟用典禮，國民黨新北市議員周勝考上台致詞時，細數侯友宜政績並下跪感謝，侯見狀連忙揮手拜託大家快起身。對此，媒體人周玉蔻23日在臉書上發文痛批，「這是那招？周勝考帶著挺侯議員和民眾一起向新北市長侯友宜下跪，侯友宜和周勝考好似是乩童和桌頭，整個荒腔走板。」

周勝考致詞時指出，11年前新埔國小教室有兩處天花板塌下來，當時擔任副市長的侯友宜召集相關單位開會，經過他的爭取下，整個校舍都被改建，原本沒有的體育中心和自立廚房，也順利納入工程新建。

周勝考說，侯友宜在新北市執政12年，城市的改變大家都看得見，他總是默默在做事，把錢花在刀口上，也花在下一代身上，除了新埔國小，還有江翠國小、板橋國小等7、8間學校被改建，隨後他便表示，要代表所有家長與校長，下跪感謝侯友宜市長的付出，一旁也有一些人跟著下跪致謝。

針對周勝考向侯友宜下跪表達感激一事，媒體人周玉蔻痛批，所有現任議員只有周勝考有致詞，為了呼應侯友宜默默做事說法，還要求板橋新埔地區里長、家長會長等人上台一起下跪。周玉蔻狠酸，現場氣氛讓人傻眼，目擊民眾也認為很爆笑，「侯友宜和周勝考好似是乩童和桌頭，整個荒腔走板。」

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者許靖騏攝）