游淑慧轟林佳龍如「四海遊龍」　心不在新北：隨時掰掰擁抱下一個

▲民進黨新北市長參選人林佳龍。（資料照／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

前交通部長林佳龍代表民進黨參選新北市長，競選團隊快速就位，黨主席蔡英文指派黨秘書長林錫耀擔任競總主委，總幹事則由新北立委吳秉叡出任，獲府院黨力挺。對此，台北市議員游淑慧22日在臉書上開酸，林佳龍從一開始的競選口號「台中隊」到「台北世界好」，最後打出「新北隊上陣」，反諷問「四海遊龍情歸何處？」照這種操作模式來看，全宇宙他都愛，都能隨時掰掰擁抱下一個。

新北市長侯友宜人氣高，頻被外界點名有意直攻2024總統大位，而民進黨及林佳龍要求侯講清楚，是否心在新北，游淑慧則回嗆，新北市民更好奇想問林佳龍是否真的想上任，還是想與蘇貞昌一樣輸29萬票當行政院長，或如蔡英文輸11萬票選總統？

另外，游淑慧質疑林佳龍，對新北是否是真愛？若選輸是否還會留在新北扎根服務？她說，當年林佳龍最有名的就是在台中十年磨一劍，結果這劍四年就被台中市民淘汰，被淘汰後的林佳龍並沒有想雪恥，或重新再贏回台中市民的心，而是到處遊走，有官做官、沒官爭地盤。

游淑慧痛批，林佳龍從一開始的競選口號「台中隊」到「台北世界好」，最後打出「新北隊上陣」，反諷問「四海遊龍情歸何處？」照這種操作模式來看，全宇宙他都愛，都能隨時掰掰擁抱下一個。

她更狠嗆，到處遊走的林佳龍，有什麼資格問在新北12年的侯友宜「心」有沒有在新北？競選口號打出「新北翻新」，但實際上是想利用這次選舉來替自己翻身。游淑慧認為，林佳龍之前口誤講台北、自誇是盧秀燕剋星，並傲慢的只想花百日就要逆轉勝新北，「林佳龍的『心』有沒有在新北，連問都不用問。」

「從蔡英文、游錫堃、蘇貞昌到林佳龍，都是以參選新北市為跳板」游淑慧說，他們的初衷首愛從不在新北，選輸落跑一刻不停留。也直呼，人口最多的新北市，「難道不值得民進黨派一個專注、專情、專業的三專市長候選人嗎？」

▲民進黨新北市長參選人林佳龍、國民黨新北市長參選人侯友宜。（合成圖／民進黨提供、記者林敬旻攝）