蘇貞昌何時幫林佳龍站台？　吳秉叡曝最快「這時間」

▲吳秉叡（左二）陪同林佳龍（左三）到新北泰山巖參香。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／新北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍昨（22日）親自向「老縣長」行政院長蘇貞昌請益，因蘇揆未擔任榮譽主委，被解讀給「軟釘子」，而林今（23日）上午受訪破除此說強調，蘇貞昌是自己最大的靠山，其角色已經超過任何職位。對於蘇龍何時合體，立委吳秉叡也透露，「說不定下個禮拜就開始有行動。」

林佳龍今天上午前往頂泰山巖參香並舉行座談會，蘇系立委吳秉叡、張宏陸、前立委呂孫綾、競總發言人何博文等人全程陪同，但辦公室會前說明立委蘇巧慧與會訊息是「誤傳」，現場也不見蘇巧慧身影，引發媒體關注。

對此，吳秉叡會後受訪說，今天行程本來就沒有安排蘇巧慧，事前收到的通知就是，林佳龍代表總統蔡英文贈匾、他和立委張宏陸代表行政院長蘇貞昌贈匾，這不是一個所有人都邀請的活動，所以也沒有特別邀請蘇巧慧。

吳秉叡表示，今天是頂泰山巖董監事會議，董監事本來就會來，因此安排了總統和院長的贈匾儀式，如果要營造團結的氣氛，會有另外的安排，例如12區立委、市議員都要來，不會是像今天這樣安排的方式，可能是發通知的時候有誤植，這就是一個誤會。他補充，這個活動是他透過市議員賴秋媚和頂泰山巖安排的，本來的安排就是今天這個樣子。

至於是否邀約蘇貞昌擔任榮譽主委職務？吳秉叡表示，林佳龍今天接受訪問時講得很清楚，他昨天是去請益，至於選舉人事安排應該由最上層的人自己去協調，蘇揆為了這場選舉願意全力付出，擔任什麼職務不重要，「他（指蘇揆）願意幫他（指林佳龍）站台，願意陪他走新北市，願意為他的政策背書，願意為他的政策提供支持，我覺得這方面的所作所為，絕對比只掛一個榮譽職要強太多了」。

另對蘇貞昌何時會幫林佳龍站台，吳秉叡說，蘇揆今天赴南部行程無法來，但他覺得應該很快，因為現在選舉時程上，大家都很快動起來，看到台北市的陳時中、新北市的林佳龍都速度很快地在各地走，「說不定下個禮拜就開始有行動」。

▼林佳龍今天上午前往頂泰山巖參香贈匾。（圖／記者宋良義攝，下圖皆同）