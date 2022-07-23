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女子跨坐鬼門關前之高牆　南警驚險救回寶貴生命

▲台南市量販賣場頂樓，發生一起女子坐在頂樓女兒牆邊緣之緊急狀況，所長沈振莘等員警趁女子與男朋友談話分心之際，多人將余女從高牆邊抱住拉下，驚險救回寶貴生命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市量販賣場頂樓，發生一起女子坐在頂樓女兒牆邊緣之緊急狀況，所長沈振莘等員警趁女子與男朋友談話分心之際，多人將余女從高牆邊抱住拉下，驚險救回寶貴生命。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市中西區中華西路量販賣場頂樓，22日下午4時30分發生一起女子坐在頂樓女兒牆邊緣之緊急狀況，目擊者嚇壞報警處理，市警二分局獲報後立即派員馳赴現場，並由中正派出所長沈振莘等員警趁女子與男朋友談話分心之際，多人緊緊將余女從高牆邊抱住拉下，驚險救回寶貴生命。

二分局中正派出所長沈振莘、警員洪培峰、盧季武等員，22日下午4時30分許接到民眾報案有女子坐在中西區中華西路量販賣場頂樓女兒牆邊緣十分危險，員警立即趕赴現場，發現余姓女子坐在量販店頂樓女兒牆，余女當時兩腳懸空坐在女兒牆邊緣上，其情緒及精神上極度不穩，並直要員警後退離開，否則就要立即跳下。

沈所長見情狀危急，當下與女子之陳姓男友溝通，由陳姓男友來安撫交談以分散其注意力，另由員警洪培峰採迂迴繞至後方，趁其注意力被陳男吸引之際，迅速由後方將余女牢牢抱住，員警一擁而上將兩腳懸空之女子拉下地面之安全處，除安撫余女之情緒，並請男友聯絡家屬來陪同就醫後返家，結束一場驚魂記。家屬對於警方積極搶救挽回寶貴生命，深表肯定與感謝。

第二分局呼籲，任何傷害自己的舉動都無法解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。如有任何問題，都可善用自殺防治諮詢安心專線1925及生命線協談專線1995或張老師專線1980等心理諮詢電話尋求協助，以協助自己及親友安渡難關。

●《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

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