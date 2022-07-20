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假房東真詐財　南警喬裝遊客緝捕詐騙通緝犯歸案

▲台南市警六而營分局據報，循線前往屏東將黃嫌緝獲，依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警六而營分局據報，循線前往屏東將黃嫌緝獲，依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

黃姓通緝犯，四處租屋藏匿，但每次要退租前，即在臉書刊登出租訊息，假冒自己是房東，約被害人看屋，再以話術要求被害人先租先贏，而讓被害人交付訂金及租金，而後拿錢逃走，被害人事後發現拿錢的並不是房東，才知受騙，台南市警六而營分局據報，循線前往屏東將黃嫌緝獲，依法送辦。

▲台南市警六而營分局據報，循線前往屏東將黃嫌緝獲，依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

近日台南地區傳出多起假房東真詐財案件，新營分局接獲多位被害民眾報案指遭遭詐騙，被害人皆稱於臉書看到出租訊息後，遭假房東私訊邀約看屋，被害人至犯嫌承租的套房看屋時，犯嫌便以優先租屋等話術要求被害人先行支付訂金、租金，被害人見犯嫌手持租屋鑰匙不疑有他，陸續將訂金、租金交給犯嫌，犯嫌收受款項後隨即人間蒸發，被害人後來查證，才發現收款人根本不是房東，只是惡劣前房客！

該歹徒趕趁退租前大撈一筆，被害人的血汗錢被騙還求租無門，轉向警方報案，新營警受理報案後，發現被害人眾多，即組成專案小組展開調查。

▲台南市警六而營分局據報，循線前往屏東將黃嫌緝獲，依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經警方調閱多項資料分析，發現通緝在身的黃姓犯嫌涉案情節重大，黃嫌本因通緝身分畏罪藏匿，四處逃竄，平日以租賃交通工具代步，每見形跡可能暴露便遷居他處，對警方查緝十分敏感，新營警抽絲剝繭調查，發現黃嫌逃到屏東墾丁一處藏匿，經派員假扮遊客埋伏，伺機逮捕狡詐黃嫌歸案，待後續調查釐清案情後，將移請台南地檢署偵辦。

新營分局分局長斯儀仙提醒，針對網站上有低於市價、物美價廉的租屋物件時，避免急於支付訂（租）訂金，或在沒有確認屋主身份就直接匯錢出去，請再三確認，以免淪為詐騙受害者。

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