研究曝：70%新冠重症者有「譫妄」症狀！　染疫後突神智混亂、嘶吼

▲研究顯示，在加護病房治療的新冠重症患者有高達70%會出現譫妄。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國最新研究證實，新冠病毒可能會透過嗅覺神經與血管感染腦部，就算沒有引發腦炎，光是腦部感染就會對中樞神經帶來不可逆的巨大損害，甚至因此死亡。此外，有約70%住在加護病房的重症患者會出現譫妄症狀，而追蹤這些病患後更發現，有部分患者在出院後仍有相同症狀，或是出現認知功能障礙、憂鬱症傾向。

根據PRESIDENT Online報導，美國密西根州的一項研究蒐集了該州2020年3月1日至5月31日之間2個月的數據，發現在這段時間住進加護病房的148名新冠重症患者中，有高達73%的患者會出現譫妄症狀，而這些患者的平均年齡約為58歲，持續時間4至17天。

這些在住院期間出現譫妄症狀的患者，出院後仍有24%出現相同症狀、23%出現認知功能障礙、12%在2個月內被診斷有憂鬱傾向。譫妄症原本主要發生在70歲以上的高齡族群，但統計證實，新冠重症患者出現譫妄的平均年齡僅58歲，且出院後仍有相關症狀。譫妄的主要症狀為神智混亂、幻覺等，可能會伴隨著大喊大叫、認不得人的現象。

▲病毒一旦入侵腦部，很有可能造成呼吸衰竭。（圖／達志影像／美聯社）

另一項研究則指出，新冠患者在急性期容易出現中樞神經損害，依據症狀不同出現的比例也不同，不過大約分布在20%至70%，分別有腦血管功能障礙、頭痛、意識障礙、譫妄以及暈眩。特別是因為引發重症而住進重症監護室的患者有高達70%會出現譫妄症狀，而這也影響到家屬的照護與會面。

專家認為，就算確診患者染疫後並沒有引發腦炎，但是新冠病毒一旦造成腦部感染，仍會大幅提高死亡率。新冠病毒被認為透過嗅覺神經進入大腦的機率最大，不過也不排除從視神經或三叉神經進入的可能性。不僅如此，一旦腦幹的呼吸調節中樞被新冠病毒感染，無論肺炎的嚴重程度，都有可能引發呼吸衰竭。

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