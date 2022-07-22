日疫情狂燒！密接隔離縮短至5天　第3天提前轉陰就可解隔

▲日本22日新增19萬5161例，創下新高。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本首相岸田文雄22日下午與相關內閣召開會議並一致認為，為了維持社會經濟運作，決定將密切接觸者的7天隔離時間縮短為5天，如果被匡列隔離者在第2天與第3天快篩轉陰，還可以在第3天就提前解隔離。日本22日新增19萬5161例，連續3日創下歷史新高。然而染疫隔離者越多，就會嚴重影響到社會運轉，因此才會緊急決定縮短隔離時間。

根據《日本放送協會》報導，日本新增確診連續2日超過18萬例，第7波疫情越演越烈，甚至尚未達到高峰。日本當局為了維持社會經濟運作，因此修正現有規範，將密切接觸者的7天隔離期縮短為5天。且如果被隔離者在居家隔離第2天與第3天連續2天快篩呈陰性，將可以在隔離第3天提前解隔離。

▲如果疫情持續惡化，日本當局不排除重啟封鎖限制。（圖／路透）



此外，由於醫療體制已經逐漸緊繃，因此日本也預計規定有症狀的發燒患者在就醫前，必須先自行使用快篩試劑檢測。首相岸田文雄22日下午已經與厚生勞動大臣後藤茂之等內閣進行協議，待最後方案確定後將會盡速對外公布。

後藤茂之表示，目前還未考慮重新實施封鎖限制，將盡可能維持社會經濟活動的運作，因此也呼籲民眾應該遵守最基本的防疫原則，為了不要再度進行封鎖，絕對不可以大意。不過新冠肺炎對策擔當大臣山際大志郎也直言，如果未來醫療體制無法再持續負荷，政府也不排除隨時修改防疫政策。

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