BA.5絕非輕症！日本醫師曝恐怖數字　1個月內重症飆升至5.6倍

▲日本疫情再度升溫，重症患者數也持續飆漲。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

隨著Omicron亞變種BA.5迅速蔓延，日本第7波疫情逐漸進入高峰。先前曾有多項統計指出，Omicron雖傳染力高，但症狀相較原始毒株輕微，然而專家卻直言，若是因此就掉以輕心，並認為就算感染Omicron頂多就是輕症的想法，其實大錯特錯，因為從統計數據看來，全日本的重症患者數在短短1個月內就飆升至5.6倍。

根據《時事通信社》報導，厚生勞動省的統計數據指出，6月21日的重症患者為34人，但是6月底疫情突然爆發，僅僅過了2週重症者就飆升至60人，7月21日更是直達189人，短短1個月就飆漲至5.6倍。重症患者多為50歲以上，不過也有未滿10歲的兒童。

▲日本當局考慮針對部分族群提供第5劑疫苗。（圖／達志影像）



日本國立傳染病研究所推算，BA.5已經完全取代BA.2，成為目前的主流毒株。有實驗結果證實，BA.5較BA.2更容易在人類的肺部繁殖。

專家提出警告，「很多人認為感染Omicron只會引發輕症，但這是錯誤的認知，目前正值暑假階段，應該持續嚴格防疫。」

內閣官房指出，沖繩縣20日的病床使用率已經來到75%，熊本67%、滋賀與和歌山59%，各地病床使用率飆升已經成為現實。

另一方面，東京22日新增3萬4995例確診，連續3日創下歷史新高。而日本全國22日新增19萬5161例例，也刷新了歷史紀錄。

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