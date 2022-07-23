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全美第一衰！加州男「同時確診新冠和猴痘」　染疫症狀曝光

記者葉睿涵／綜合報導

美國加州男子湯普森（Mitcho Thompson）在6月底確診新冠肺炎後，又被診斷出患有猴痘，成為全美首宗同時感染新冠和猴痘的病例。湯普森在同時被全球2大流行病毒侵襲後，臥床了數週，並深受呼吸困難和發冷所苦，導致他連起床喝水都十分困難。

綜合外媒報導，湯普森在6月底新冠檢測呈陽後，身體感到痠痛和疲倦，沒想到幾天後，他的背部、四肢和脖子開始長出了紅色小疹子，經醫師診斷後判定，他同時感染了新冠和猴痘，讓他驚訝不已。

▲猴痘病毒。（圖／達志影像／美聯社）

▲湯普森同時感染了新冠與猴痘病毒。（圖／達志影像／美聯社）

湯普森回憶道，「當醫師肯定地告訴我，我同時得了2種流行病時，我被嚇到了。我立刻問他，『同時感染2種流行病是可能發生的嗎？』而他的答案是『是的』。」史丹福大學傳染病專家溫斯洛（Dean Winslow）表示，這個病例很罕見，但同時感染猴痘和新冠並非不可能，「他只是運氣太糟了」。

湯普森形容，在同時被全球2大流行病毒雙重打擊後，他的身體現在已元氣大傷，「我像是得了嚴重流感一樣，痛苦了好幾個星期。我出現了呼吸困難和發冷的症狀，最糟糕的是，我幾乎下不了床，甚至連水都喝不到，只能一直躺在床上」。

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