南韓新冠確診4周暴增9.5倍　BA.2.75個案找無感染源！憂社區擴散

▲南韓疫情回升，單日確診數達到4周前的將近10倍。圖為首爾6月29日一處臨時篩檢站。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

南韓政府22日宣布，新冠肺炎確診病例新增6.8萬多人，數據激增至4周前的9.5倍，將推動提升第4劑疫苗的接種率，加強感冒藥的供給管理。另外，南韓22日又新增1例「BA.2.75」確診案例，個案無海外旅遊史，且與過去2名確診患者並無關聯，輿論憂心新的亞變種BA.2.75可能已在社區擴散。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》報導，南韓中央防疫對策本部22日開表示，新冠病毒感染規模已經連續第4周呈增長趨勢，單日新增確診超過6.8萬人，達4周前的9.5倍。危重症患者新增130人，連續第2天維持在100人以上。

防疫對策本部第二次長李祥敏表示，將針對50多歲族群，以產業園區、商業設施密集區為中心，由地方自治團體積極引導推動第4劑疫苗接種，近期接種率停滯的60歲以上高齡者將透過居民中心提供便利的預約施打與交通便利服務。

另外，南韓22日通報新增1名Omicron新的亞型變異株「BA.2.75」確診病例，然而，這名住在仁川的50多歲個案，已在6個月前打完第3劑疫苗，可能感染期間無海外旅遊史，且在流行病學調查中與此前2例確診個案並無關聯，引發南韓輿論憂心BA.2.75可能已經在社區之中擴散。

南韓14日通報首例BA.2.75確診個案為仁川一名無海外旅行經驗的60多歲民眾，第2例個案則是住在清洲的外籍人士，個案5日自印度入境的2天後確診，再經過2周後被定序為BA.2.75感染者。疾病管理廳表示，前2例確診者也都已打過3劑疫苗。

南韓保健福祉部發言人孫映萊針對新的BA.2.75疫情表示，「我認為感染正在以地區社會為中心逐漸擴散。雖然今後BA.2.75的確診比例可能繼續上升，但到目前為止尚未出現廣泛增加的趨勢。」他補充，未來每周將繼續對此進行深度監控，觀察病例佔比的變動情況。

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