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YTR看「林志穎車禍」身為車主也覺得恐怖　自動駕駛在台灣很難用

▲▼林志穎撞車畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲知名Youtuber《我是老爸，我不要當爸》周剛毅本身也是特斯拉車主，看到林志穎的車禍也覺得相當可怕。（圖／記者沈繼昌翻攝） 

記者林彥臣／綜合報導

知名Youtuber《我是老爸，我不要當爸》周剛毅在臉書發文，分享自己身為特斯拉車主，認為自動駕駛的功能在台灣真的很難用，所以林志穎事發時應該不是開啟自動駕駛功能，看到這樣的車禍發生，自己也覺得恐怖。

《我是老爸，我不要當爸》在臉書發文指出，自己身為特斯拉的車主，看到林志穎的車禍也深覺恐怖，也許是因為整台車翹起，分隔島摩擦到電池，火來的又大又猛，還好旁邊的民眾很熱心，不然真的不敢想像。

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他分析認為，從錄影畫面看起來，車子應該沒有開啟自動駕駛，有開自動駕駛車子會用很大的力道回到車道中間，大部分的特斯拉車主也不會在市區使用，台灣市區自動駕駛真的很難用。

他還指出，理論上特斯拉車子撞上之前，接近黃色的警示杆的時候，車子會有很大的警示聲響，除非真的電門沒放才會撞上，一切也只能等專家來判斷了。

《我是老爸，我不要當爸》最後表示，好希望車子能夠慢慢進步，能夠自動判定這些特殊狀況進而主動介入，避免任何類似意外再次發生，也提醒我們開越聰明的車要更加仔細。

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