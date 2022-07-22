是他救出林志穎父子！英勇攝影師還原過程：不能眼睜睜看人燒死

記者曾筠淇、柯振中／採訪報導

藝人林志穎22日駕車行經桃園市蘆竹區中正北路時，因不明原因自撞分隔島，導致發出巨大聲響並起火，嚇壞了一旁行車的民眾、工人。事後，當下立刻趕去救人的吳姓攝影師也還原驚悚的救援過程，感嘆「當下會怕」，但無法看駕駛在車內燒死。事實上，這也已非吳姓攝影師第一次冒著危險救人。

綽號「燒聲」的吳姓攝影師接受《東森新媒體ETtoday》採訪時表示，事件發生當下，他人是在對向車道行車，目睹了撞擊的全程，由於力道巨大，嚇得他脫口喊出「唉唷，靠X，夭壽啊」，接著立刻衝去救人。

▲吳姓攝影師被嚇了一跳，喊了句「夭壽」立刻下車救人。（資料照／記者沈繼昌翻攝）



吳姓攝影師回想經過，由於太過驚險，根本不記得花了多少時間救人，小孩的部分救援順利，解開安全帶就能抱下來，但駕駛卡在腳墊處，他從後方環抱，想將人拉出車外，無奈就是出不來，所幸旁邊的工人、機車騎士也前來幫忙，一起把人拉出。

吳姓攝影師感嘆，其實當下有些尷尬，因為不知道特斯拉的車門如何開啟，所幸副駕車門突然彈開，於是他立刻要求小孩下車，對方才突然回神，不斷喊著「你抱我、你抱我」。

▲吳姓攝影師表示，因為不熟特斯拉，不曉得車門怎麼開，所幸副駕車門彈開，才順利將人救出。（圖／記者沈繼昌攝）



至於被救出的當下，林志穎狀況如何？吳姓攝影師說，雖然還沒到昏迷，但也已經全身癱軟，當時他要將人拉出，林志穎有發出小聲的呻吟，扛到人行道時，林志穎也有試圖拜託眾人幫忙攙扶。

不過，吳姓攝影師則告知林志穎，不曉得有沒有傷到脊椎，所以不要亂動，目前小孩安全，會動手拉人是因為「不拉你會死在裡面」，後來也請人幫忙撐傘遮陽，並告知林志穎「千萬不要睡著」。

事實上，這已非吳姓攝影師第一次冒著危險救人，有吳姓攝影師的朋友透露，先前就有在國道一號上碰過類似事件，當下也是選擇立即伸出援手。至於會不會怕突然爆炸？吳姓攝影師坦言，當然「還是會怕」，但也無法眼睜睜看人在面前燒死。

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