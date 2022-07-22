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暑假旅遊旺季　交通局加強台南交通監控與疏導

▲進入暑期旅遊旺季，台南市區交通量明顯增加，交通局加強監控整體交通狀況，提供用路人即時交通動態及停車資訊。（圖／記者林悅翻攝）

▲進入暑期旅遊旺季，台南市區交通量明顯增加，交通局加強監控整體交通狀況，提供用路人即時交通動態及停車資訊。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

進入暑期旅遊旺季，台南市區交通量明顯增加，市長黃偉哲表示，隨著疫情有疏緩趨勢，國內旅遊熱潮逐漸加溫，已指示交通局加強監控整體交通狀況，提供用路人即時交通動態及停車資訊，以避開可能擁擠路段、迅速找到停車空間、節省旅行時間。

交通局局長王銘德表示，前幾個月雖受疫情及天氣影響，市區辦理大型活動的頻率較低，但隨著暑假到來及天氣晴朗，台南市區近幾週已有車流湧現情形，交通局持續觀察相關交通變化情形，預估本周末主要車多路段包含由國道1號進出市區的永康、大灣、仁德交流道等週邊平面道路，如仁德中山路、永康中正北路、中正南路與永康復興路，台86往國3關廟交流道與市區往返交流道如小東路、東門路，及環線聯外道路往返北區、安南區，如中華西路、中華北路等，以及安平等觀光景點。

交通局長王銘德表示，市區部分因為遊客增加，車流量也會增加，車輛行駛速度也會受影響，故建議來往東西向民眾可利用府前路（市道182線）及中華東路（台1線）、中華南路，來往南北的民眾多利用中華西路（台17線）及金華路(台17甲線)。

交通局也將於大台南智慧交通中心全程監看台南市其他重要路段交通狀況，執行交流道區域協控、市區往返交流道導引與舊城區路網動態號誌，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，因應各道路車流即時調整號誌控制策略，並適時透過台南市即時交通資訊網(https://tntcc.tainan.gov.tw/TainanTraffic/)、路側資訊可變標誌(CMS)、以及警廣等管道發佈路況導引資訊，以降低主要道路之交通衝擊，紓解壅塞車流。

交通局長王銘德建議旅客多使用大眾運輸系統，下載大台南公車APP掌握公車動態，並提醒自行開車的民眾預先規劃行車路線、避開可能壅塞路段，也可以下載臺南好停APP，減少車位尋找的不便，來台南玩得盡興平安行。

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