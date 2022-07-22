鬼月台南尋鬼導覽　4個梯次1百名額秒殺　有平安符小禮

▲「台灣最強女鬼」導覽魅力驚人，為了確保參加民眾能留下最深刻印象，觀旅局特別舉辦試走。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市觀旅局結合台南特有的鬼故事，預計在俗稱鬼月的農曆七月，舉辦4梯次的「台灣最強女鬼」導覽，線上報名一開放，1百個名額在半天內額滿，可謂魅力驚人！

為了確保參加民眾能留下最深刻印象，觀旅局特別舉辦試走，局長郭貞慧強調，陳守娘流傳故事中的相關地點，如祀奉廣澤尊王的永華宮、孔廟節孝祠裡陳守娘的牌位等都能在導覽時親臨實地，另外也特別準備廣澤尊王加持過的平安符當參加禮，讓每位參加導覽的民眾，在鬼月逢凶化吉，出入平安，一定不虛此行。

台南市長黃偉哲表示，台南除了是文化首都以外，各種豐富的民間故事，也是城市最重要的養分，最近南美館殭屍展引起轟動，也讓大家關注到台南在地的鬼故事，這些故事場景就發生在我們周遭，越本土越國際，希望透過這些特殊的導覽活動，讓民眾更深入認識台南。

觀旅局長郭貞慧指出，這次先安排號稱「台灣最強女鬼」的陳守娘路線導覽，從陳守娘出生地出發，循著祂守節受辱，不甘枉死，和廣澤尊王鬥法，最後入祀節孝祠路線，深入感受故事的場景，也透過雙腳走讀，看看舊城區的前世今生。

早年鬼故事讓大家避之唯恐不及，但隨著時代演進，這些題材反而引起很多人興趣，由於題材相當豐富，這次先帶領大家從陳守娘認識台南著名景點，由於這次活動報名反應熱烈，觀旅局將規劃台灣最強女鬼導覽解說課程，讓其他路線的導覽老師及旅服人員上課擴充導覽知識庫，日後亦不排除配合特定節日主題繼續規劃各種主題導覽路線，最新台南旅遊資訊請至台南旅遊網(https://www.twtainan.net/)查詢。