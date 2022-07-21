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台南三寶闖紅燈撞上！　水泥車失控衝「對向車道」車頭毀了

記者林悅／台南報導

有網友在臉書PO出一段行車紀錄器，可見一輛水泥車行經台南地方法院附近路段，結果撞上一輛疑似闖紅燈的自小客車，當場失控衝向對向車道，所幸途中撞到中央分隔島緩衝，才未釀成更大傷亡。市警四分局證實，王姓女子駕車闖紅燈與張姓男子所駕水泥車發生車禍，2人受傷送醫，酒測皆為0。

▲王姓女子駕車闖紅燈與張姓男子所駕大貨車發生車禍肇事，2人受傷送醫，酒測均為0。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲王姓女子駕車闖紅燈與張姓男子所駕水泥車發生碰撞，2人受傷送醫，酒測均為0。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲王姓女子駕車闖紅燈與張姓男子所駕大貨車發生車禍肇事，2人受傷送醫，酒測均為0。（圖／記者林悅翻攝，下同）

有網友在《重機車友、各區路況、天氣回報中心》 PO出一則台南安平地方法院旁的擦撞車禍，一輛水泥車13日上午9時多行經路口，疑與闖紅燈的轎車發生車禍，導致水泥車失控衝撞中央分隔島，隨後又衝到對向車道，差點波及一輛路過的轎車，整個過程都被水泥車行車紀錄器拍下。

▲王姓女子駕車闖紅燈與張姓男子所駕大貨車發生車禍肇事，2人受傷送醫，酒測均為0。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警四分局交通分隊指出，本案發生在7月13日上午9時48分許，發生地點在安平區健康路3段與國平路口，初步調查，由王姓女子（酒測值0.00mg/l）駕駛自小客車，沿國平路北向南直行，因闖紅燈與張姓男子（酒測值0.00mg/l）所駕駛營業用大貨車發生碰撞。

警方指出，車禍發生後，2車駕駛人頭部及身體多處受傷，自小客車前、後方與右側多處損壞，水泥車車頭受損，初步研判肇因為王女違反號誌管制或指揮（闖紅燈），張男尚未發現肇事因素。至於確切肇事原因及相關責任歸屬，正由市警四分局警方調查中。

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