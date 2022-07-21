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快訊／台南佳里虐殺女嬰未遂　施男否認遭台南地院收押禁見

▲涉嫌凌毆同居人6個月大女嬰致臚內出血重傷昏迷的施姓男子，法官認為施嫌否認犯情，且有多次傷害前科，被害女嬰傷勢歷歷，施嫌卻指女嬰自已弄的，認為施嫌涉嫌重大，有串證、滅證之等羈押原因，有無共犯尚待調查等諸多理由，於晚上裁定施嫌羈押及禁止接見通信。（圖／記者林悅攝）

▲施姓男子涉虐6月大女嬰致傷重昏迷，台南地院法官裁定羈押禁見。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

施姓男子涉嫌凌虐同居人6個月大女嬰，導致女嬰顱內出血重傷昏迷。檢察官偵辦後認定殺人未遂罪嫌重大，有逃亡及湮滅事證之虞，向法院聲押禁見。台南地院法官認為，施嫌否認犯行，又有多次傷害前科，涉嫌重大，有串證、滅證等羈押理由，且有無共犯尚待調查，因此於晚間9時30分許裁定羈押禁見。

台南地院行政庭長林福來指出，被告施嫌經法官訊問後矢口否認，惟查被害女嬰受有嚴重傷勢，為腦硬膜下出血，其可能造成原因為外力用力撞擊所致，另被告為被害女嬰母親前往上班後之主要照顧者，為被告所自承，而被告辯稱被害女嬰身上所受各處傷勢，主要為被害女嬰自行造成，這與「經驗法則」不符。

另查，被告有多次傷害前科，足證其脾氣管控欠佳，再者被告與被害人母親似於案發前起爭執，故被告因此遷怒被害女嬰即有可能；此外，復有被害人之傷勢照片等證據在卷可佐，是以被告犯罪嫌疑重大，因認被告涉犯刑法第271條第2項之罪，犯罪嫌疑重大。

法官指出，被告所涉犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，另被告與被害女嬰母親同居，而被害女嬰之傷勢究係如何造成，有無共犯，尚有諸多需調查之處，而需檢警再次採證，故本案實有相當理由認有串證、滅證之等羈押原因。

法院依檢察官聲請意旨，衡量偵查進程與蒐證之必要，是否唯有羈押始足以達這些目的，經斟酌被告否認犯行，而本案案情有諸多不明之處，有如前述，為免被告在外，有影響其後續調查之可能，而致案情陷於不明之危險，並權衡國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益、被告人身自由之私益及防禦權受限制之程度，依偵查進行程度，為確保日後審判及刑罰執行程序得以順利進行及防衛社會治安，認被告有羈押及禁止接見通信之必要，依刑事訴訟法裁定收押禁見。

 

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