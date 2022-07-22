竹市+568　嬰幼兒開打首日：291寶貝報到接種



▲新竹市今日新增569例本土確診。（圖／新竹市政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市今（22）日新增569例確診個案，今（111）年以來累積80,993例，居家照護者為3,870人，居家隔離為1,200人。

市府表示，本市體育館施打站於今日起至7月29日，周一至周五08：00至11：00、14：00至17：00，提供滿6個月至5歲嬰幼兒莫德納疫苗施打，請家長依預約時段攜帶健保卡、兒童手冊前往施打。

開打首日截至中午，疫苗站已有291位嬰幼兒完成接種，現場除了有小兒專科醫師進駐，並貼心備有哺集乳室及尿布檯，更有可愛造型玩偶與街頭藝人表演折氣球及雜耍，緩解小朋友的緊張情緒。

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衛生局提醒，疫苗施打預約平台需以施打日前2日前線上預約（如預計29日施打，須於27日24時前完成預約），家長們亦可選擇於本市嬰幼兒COVID-19疫苗合約院所開診時段接種。建議嬰幼兒應完整接種基礎劑疫苗，以降低中重症風險及MIS-C的發生機率。

另，有關隔離通知書問題，衛生局說明，確診後需填報「自主疫調回報系統」，並可在24小時內於原連結編修一次，超過時效或有編修紀錄後就無法再更改，請民眾填報送出前一定要確認資料正確性，以便即時發送隔離通知書。相關資訊請參閱防疫資訊網站「我確診了，怎麼辦？」 或致電本市居家照護關懷中心03-5320900諮詢。

衛生局呼籲，「打疫苗、戴口罩、勤洗手」仍是預防新冠感染最有效的策略，暑假期間出門應隨時維持以上防疫好習慣，減少出入人潮密集場所、完整接種疫苗、積極配合各項防疫措施，維持防疫好習慣。

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