大陸近一週疫情波及「21省78個地市」　官方考慮入境隔離或再縮短

▲大陸疫情升溫。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家衛健委22日公布，新增880例新冠肺炎本土個案，大部分個案依舊來自甘肅及廣西。大陸國家衛健委疾控局一級巡視員賀青華21日指出，近一週，疫情波及21個省份78個地市，其中7個省份報告的感染數超過百例。

大陸國家衛健委通報顯示，新增本土病例106例，包括甘肅52例，廣西21例，廣東10例，安徽8例，四川6例，重慶5例，上海3例，江西1例。

新增本土無症狀感染者774例，包括甘肅517例，廣西132例，安徽44例，河南20例，上海15例，廣東13例，四川13例，天津10例，江西4例，雲南3例，吉林2例，重慶1例。

賀青華21日指出，近期大陸少數地區疫情有所反彈，呈現多點散發、多地頻發態勢。近一週，疫情波及21個省份78個地市，其中7個省份報告的感染數超過百例。甘肅蘭州、廣西北海、河南駐馬店疫情仍處於進展階段，社會面傳播風險較大。

不過，本土疫情雖然在升溫，但大陸官方也在考慮是否進一步縮短現行入境「7＋3」等防疫管控措施。大陸疾控中心傳防處研究員王麗萍在21日下午指出，中國疾控中心將不斷收集、梳理各地根據現行第九版防控方案總體措施要求，在疫情處置出現的新問題和新難點，如各類風險人員的隔離管控周期與方式，是否可進一步縮短。

此外，王麗萍也強調，疫情發生後，如果經流行病學調查，綜合風險研判，滿足以下條件：感染來源明確、傳播鏈清晰、未發生社區傳播，則無需對發生疫情的區域開展全員核酸檢測。重點對風險區域和有時空交集的風險人員展開核酸檢測。