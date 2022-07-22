竹縣+644　首場嬰幼兒莫德納：竹北里集會所明開打

▲新竹縣今日新增644例本土確診。（圖／新竹縣政府提供）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣今日新增644例本土確診案例，居家隔離730人、居家照護列管人數2499人。統計至7月21日為止，新竹縣今年累計確診人數11萬1485人。

中央宣布今起開放因工作需求需要出國的18歲以上民眾接種COVID-19 疫苗第二次追加劑(第4劑)，加上50歲以上民眾也剛剛開放第4劑接種，竹縣衛生局為提供符合資格的民眾更多接種服務，明(23日)週六下午再加開一場竹北里集會所社區接種站，下午1時至3時由新仁醫院醫護提供莫德納疫苗500位名額線上預約，只要符合資格，不限劑次都能來施打。

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衛生局說明，除了新開放的因工作需求要出國的18歲以上民眾外，包含醫護人員、50歲以上成人、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，及機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員，皆可接種第二次追加劑。

新竹縣52家合約醫療院所和13鄉鎮市衛生所已在今天同步開放嬰幼兒莫德納、50歲以上民眾及因工作需求需出國之18歲以上民眾第4劑疫苗的接種，針對嬰幼兒莫德納疫苗的首場社區接種站將在明天上午於竹北里集會所開打，提醒家長依預約時間前往。

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