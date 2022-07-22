國際疫情「高峰還未到頂」　王必勝：開放國門沒有時間表

▲指揮中心7/22記者會，指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今（22）日早上前往桃園機場視察旅客入境動線，現行每週入境人數已經提高到4萬，外界關心何時再放寬？王必勝下午於疫情記者會中回應，還要觀察國際疫情，目前正處於高峰，還沒有到頂，因此很難有時間表。

王必勝表示，本次去桃機視察，主要是因為7月14日之後，入境人數每週提高到4萬，雖然到目前大抵順利，但尖峰時刻等待時間還是略久，看有無瓶頸需要改善解決，也要瞭解桃機量能，以兼顧必要防疫措施與合理等待時間，做為未來開放參考，甚至有些防疫措施因此需要改變，都需要預作準備，畢竟這是國門的第一站。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於何時放寬入境人數，王必勝強調，目前為止還沒有時間表，我們要觀察國際疫情，現在正在高峰，還沒有到頂，很難有時間表，也趁此時間進行準備，後續再與國人報告。

媒體追問後續放寬人數規劃，王必勝則重申，目前就是進行相關評估，總量放寬需要考量醫療量能、防疫旅宿、現行入境檢疫3+4等架構之下，機場容納人數等，都是參考基準，現在整在等待相關優化之後回報，會作為增加人數政策訂定參考。

至於機場行李清消、旅客自駕等相關討論，王必勝說，行李清消從疫情一開始就有，去年8月曾經修訂，目前現況可有些調整，以縮短飛機送到行李轉盤時間，避免造成另一個壅塞地點。王必勝強調，會很快進行檢討，專家討論之後若可行就會公告新的辦法。