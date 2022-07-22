基隆+335！專責病床數再調降　林右昌：增添平時醫療量能

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心22日公布國內本土病例新增2萬3813例，其中基隆新增335例，市長林右昌表示，基隆長庚及部立基隆醫院，申請專責病床調整，在調整後基隆長庚空床率為46.8%、部基63%，整體空床率54.4%，提醒民眾落實防疫不輕忽，疫苗來時就先打。

林右昌指出，中央疫情指揮中心，對於一般急性病床500床以上，重度急救責任醫院及應變醫院的專責病床數設置，有最新規定，均以一般急性病床5%為原則；另長庚醫院應設置專責ICU 5床、幼兒專責ICU 1-2床。基隆長庚、部立基隆2家醫院，昨日均已來申請變更專責病床數，基隆長庚醫院，申請設置一般專責病床40床（5%）、專責ICU 6床、幼兒專責ICU 1床；部立基隆醫院，申請設置一般專責病床27床（5%）；調降專責病床數，醫院回歸平時醫療量能所需。

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有關基隆市疫情部分，基隆市今日335名確診人數中，包括外縣市通報60例，佔17.91%；其中女性186人、男性149人；若以年齡別區分，以25-34歲的73人最多，占21.79%，其次，15-24歲的48人、35-44歲的48人，兩者皆各占14.33%。至於75歲以上的長者有12人、65-74歲有31人、6歲以下有21人。

基隆市現有COVID-19專責病房79床，目前收治36人、空床43床，空床率54.4%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症14名、中症3名、輕症8名；部立基隆醫院，中症1名，輕症9名；三總基隆分院，無收治；礦工醫院，輕症1名。

基隆市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估12萬7923人，利用快速通道的有3萬5313人，有6萬8733人完成健康條件審核，符合資格已派案5萬2156人，條件不符合則有1萬6577人。

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