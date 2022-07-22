新竹市立棒球場開幕戰今登場　味全龍隊滿意改善成果

▲教練團走進場內，感受全新球場魅力。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市立棒球場今晚迎首戰，味全龍將在新竹主場迎戰富邦悍將，總教練葉君璋、打擊教練張泰山率隊再度測試球場，對改善成果感到滿意，在地前職棒球員張民諺、賴崇光也說，「跟以前比起來，現在選手很幸福」。市府呼籲，熱血球迷千萬別錯過精彩賽事，一起來見證全新球場、搶接新竹棒球場重生後的首顆全壘打球！

味全龍現任打擊教練張泰山昨(21日)於現地訓練，對於球場改善感到「非常滿意」，他回想自己生涯第200轟，正是在新竹球場完成。他說，過去球員休息室淋浴間，只能找一條舊水管沖洗，這次再回來，感受到市府的用心，期待也帶給球迷全新觀感。

針對球場改進狀況，味全龍總教練葉君璋也說，球場大致上已整理完畢，有些狀況仍需要時間維護保養，才會漸入佳境，「沒什麼太大問題、很滿意」，希望球隊接下來運作順利，球員也都很健康。

前統一獅球員賴崇光、前兄弟象球員張民諺、大新竹棒球聯盟秘書長馬榮芳等人則參觀內野區、選手席、球員休息室、室內打擊場、VIP室等，也走進場內感受全新球場魅力。針對外野牆顏色加深、溝蓋順平鋪設人工草皮、設置防護措施等，曾擔任外野手的張民諺也給予專業上的肯定。

賴崇光見證新竹市立棒球場改善前後景象，他回憶，高中時在美和青棒隊擔任隊長及捕手，民國71年曾在新竹奪下冠軍，至今仍印象深刻，也對新竹棒球場留有深厚情感。今天再次進到全新棒球場，球場內部雖煥然一新，但溫度與情感仍在，感謝市府與球團的用心，「跟以前比起來，現在選手很幸福！」

「連最基本的休息室都有冷氣了！」張民諺也說，舊球場不但沒冷氣，連電扇配置都非常少，以前也只有一間小小的廁所，常常要排隊且味道濃厚，過去走道也是非常擁擠，大讚改建後整體規劃相當不錯，場地、設備都很完善。

「入口打造的像公園，空間感更寬闊」大新竹棒球聯盟秘書長馬榮芳表示，舊棒球場的出入設計讓球員離場動線與球迷動線相同，現在改為獨立動線，更能保護球員隱私「做得不錯」。他認為，改建前後最大差異，包含外野大螢幕、內野觀眾席舒適度，早期內野座位無向下延伸，改建後座位更貼近球場，球迷觀看球賽視野更寬闊、無死角。

市府指出，新竹市立棒球場今晚迎接「重生之戰」，由新竹女中儀隊帶來精彩開場，力邀重量級嘉賓到場開球；明日找來百萬網紅妞妞開球，特別邀請搖滾天團動力火車、金曲歌后阿爆賽後開唱；周日則安排親子開球、親子跑壘大賽、迷你棒球等體驗，歡迎爸媽帶著孩子一起看球！

市府說明，今日首場賽事門票已售完，現場售票窗口將無販售一般門票，僅販售限量12張4樓暢飲席入場券，並提供補票、驗票諮詢等服務。味全龍下半季在新竹球場共8場賽事，7月22日至24日迎戰富邦；8月16、17日面對兄弟；8月18日、9月3日迎戰統一；9月4日再戰兄弟，購票網址（https://www.wdragons.com/ticket/）。

交通處說明，賽事期間周邊實施交通管制，棒球場地下停車場彈性調撥為僅供機車停放，建議市民騎乘機車、YouBike至球場觀賽；開車民眾可將車輛停放至樹林頭停車場、晶品城停車場，轉乘接駁車。外縣市球迷抵達新竹火車站後，除轉乘接駁車，也可依味全龍主色「紅不讓」路線指引，步行至棒球場，邊走還能吃遍新竹在地美食。