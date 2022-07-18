　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

竹市暑假教育服務不中斷　持續提供各項學童關懷服務

▲竹市每年辦理夏日樂學計畫，讓孩子的暑假精彩又充實。（圖／新竹市政府提供）

▲竹市每年辦理夏日樂學計畫，讓孩子的暑假精彩又充實。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

暑假邁入第3週，新竹市政府在暑假期間，持續提供各項學童關懷服務，如：開辦特教學生課後照顧專班、特教學童入小一準備班，調高弱勢學童暑期午餐補助，辦理夏日樂學營隊，以及加強補習班、安親班的防疫工作等，讓學生有一個安全的快樂暑假。新竹市代理市長陳章賢表示，除弱勢特教學生的照顧之外，也加緊趕工新校園運動的校園工程，讓孩子在新的學期有最好的學習環境。

新竹市政府教育處長賴榮光表示，市府為減輕家長照顧特殊學生的負擔，7月11日至8月19日，共6週時間，開辦特教學生暑期課後照顧專班，供90餘名特生參加，更於8月8日至19日開辦特教學童入小一準備班，商調專任特教助理員入班支援生活輔導，幫助孩子提早適應新環境。也舉辦特教生國小新生家長親職講座，讓全家一同陪伴學童迎接新挑戰，為慢飛寶貝們做足最好的轉銜服務。

教育處學管科表示，竹市每年辦理夏日樂學計畫，今年有11校、14個主題，希望透過「暑期增能，做中學習」，讓孩子的暑假精彩又充實。例如，茄苳國小的夏日樂學英語營，以腳踏車在茄苳社區附近的梯田穿梭，體驗割稻、打榖，農忙後則有冰冰涼涼的青草茶，還可以下水抓泥鰍，學校也邀請外師Ian帶孩子走訪動物園，用英文認識動物的分類。

教育處體健科表示，為照顧升小二至升小六、及升國一至升國三的「低收與中低收入戶」學童，市府今年特別將暑假期間的午餐補助金額由每餐60元調高至每餐80元，達全國最高補助單價。由學校配發餐食、物資包，或協調周邊符合衛生安全的自助餐店、超商等餐食業者，以餐券兌換，約有1,300名學童受惠。

「多問、多看、多聽、多慎選！」教育處社教科提醒，暑假期間許多家長幫孩子們規劃補習班、兒童課後照顧服務中心（安親班）或夏令營課程或活動，建議家長應選擇合法立案的機構，市府也已針對家長最關心的補習班及安親班防疫工作，主動加強全市補習班及安親班的防疫機制稽查。

教育處也提醒，炎炎夏日，水域安全很重要，學生從事戶外活動，尤其山域、水域的活動，應做好風險評估、安全管理，更要注意團體行動；另外也提醒孩子們提高警覺，不隨意接受陌生人的物品及飲料，宅在家不出門時，更要注意安全上網及時間管理，一起健康過暑假。

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►騎機車、戶外運動有「冰涼袖套」超舒爽！一穿上癮特價中

ET快訊
驚悚影片！台南黑車逆撞12車釀1人重傷昏迷　現場殘破畫面曝
老婆1年多不給！　人夫忍不住找「表嫂」洩慾
快卸載！　蘋果App Store出現84款「騙錢App」
最想跟他睡的公仔大神現身！噴千萬沒離婚　親曝一招收服老婆
快訊／台南連環撞！　黑車逆向連撞多車
記者直球連二問「太太原諒了嗎？」　王必勝僅回一句話
快訊／陳時中忍不住拭淚　卸任911天指揮官　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市長參選多1人　都市規劃師商毓芳宣布參選

台大醫院分院長黃瑞仁任期滿　張麗善讚「雲林史懷哲」

竹市暑假教育服務不中斷　持續提供各項學童關懷服務

台南勞工局志工義剪散播愛　弱勢青年笑顏開

台東長青學苑短期課程2.0開學囉　30門課程讓長者開心樂學

台南警用車輛新車啟用　黃偉哲：強化增進警察打擊犯罪工具

年底選戰民調　吳子嘉：黃偉哲77.4％領先謝龍介

高雄刺青男搭火車來專偷精品　南高警跨域合作查緝送辦

桃園大潭電廠一個月2工安意外釀1死　賴香伶會勘關心勞工安全

疑與父母吵架　16歲長髮妹站2樓陽台想不開　警消緊急救命

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

蕭薔53歲美炸！黃金馬甲蹦半球　感情隨緣...笑喊姐弟戀：緊來喔～

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

國道大水塔逆襲「奔馳」　貨車載貨未綁牢驚砸2車

婦接詐騙電話急領79萬救兒　警寫紙條「相信我」逮車手！

實測保險套超強延展力　當襪子穿秒變透明膝上襪

調皮守宮逃家飼主嚇壞　媽趴地見笑臉愣：很恐怖

台南市長參選多1人　都市規劃師商毓芳宣布參選

台大醫院分院長黃瑞仁任期滿　張麗善讚「雲林史懷哲」

竹市暑假教育服務不中斷　持續提供各項學童關懷服務

台南勞工局志工義剪散播愛　弱勢青年笑顏開

台東長青學苑短期課程2.0開學囉　30門課程讓長者開心樂學

台南警用車輛新車啟用　黃偉哲：強化增進警察打擊犯罪工具

年底選戰民調　吳子嘉：黃偉哲77.4％領先謝龍介

高雄刺青男搭火車來專偷精品　南高警跨域合作查緝送辦

桃園大潭電廠一個月2工安意外釀1死　賴香伶會勘關心勞工安全

疑與父母吵架　16歲長髮妹站2樓陽台想不開　警消緊急救命

台南市長參選多1人　都市規劃師商毓芳宣布參選

中國第2季GDP僅增0.4%　北大學者：可每人發9萬消費券

買好市多豬腳沒拿「這1醬料」虧爆！ 鐵粉崩潰：白活了我

日式餐車飄香龜山巷弄！和風煎餃主打黃金比例　外脆內香肉汁豐富

普丁攻烏賠上5萬大軍　兵力折損逾3成！他驚曝：烏克蘭要收復失土

刷卡賺旅費！玉山銀、易遊網攜手推聯名卡　最高回饋10%

真的那麼好哭？曾寶儀認了曾在「月台角落」落淚10分鐘

快訊／跟同事相約澎湖戲水！男東吉衛生所前溺水　緊急搶救仍不治

高雄男嬰剛滿月全身傷命危！父母辯「翻身摔昏」　社會局打臉了

小弟開門害他被捕！毒梟祭「家法」私刑虐打　強灌高濃度G水奪命

正妹頂假奶擺浮誇表情動作　失控版熱舞網傻眼：忘記吃藥？

地方熱門新聞

疑與父母吵架　16歲少女站2樓想不開

嘉義仁義潭水庫女子落水無生命跡象

賴香伶勘大潭電廠　關心勞工安全

桃園新增100處科技執法　25處執法地點曝

疫情下辦婚禮　新人就是要不一樣

年底選戰民調黃偉哲77.4％領先謝龍介

台南警用車輛新車啟用

西羅殿信眾衝突　民政局出聲了

高雄刺青男搭火車來專偷精品南高警緝辦

基隆聚樂社一組　林右昌頒紀念繡旗勉代代傳承

紅面鴨FUN暑假震撼登場　煙火+無人機開幕

達賴喇嘛西藏宗教基金會　今訪朝天宮贈匾

和仁海域驚見女性浮屍　海巡公布特徴

嘉義市國中資優生初選 　381人報名分設民生、玉山國中兩考場

更多熱門

相關新聞

新竹市立棒球場開幕戰倒數

新竹市立棒球場開幕戰倒數

新竹市立棒球場7月22日至24日將展開味全龍主場三連戰，市府將實施交通疏導措施，規劃大型停車場搭配免費接駁，而球團為回饋鄰里，即日起推出2大「新竹人限定」買一送一購票優惠。新竹市代理市長陳章賢呼籲市民朋友多利用「紅不讓」步行指引抵達球場，還可以沿路品嘗新竹美食，也歡迎學生族群把握暑假、利用買一送一的優惠，揪團進場看球！

新竹市建華國中「墨霜樓」8月完工

新竹市建華國中「墨霜樓」8月完工

新竹市立棒球場開幕戰　阿爆、動力火車接力開唱

新竹市立棒球場開幕戰　阿爆、動力火車接力開唱

竹市公共化幼兒園開放第二次招生

竹市公共化幼兒園開放第二次招生

竹市表揚73位績優交通導護人員

竹市表揚73位績優交通導護人員

關鍵字：

新竹市教育處

讀者迴響

熱門新聞

1000元動滋健身券快搶！　即日起登記

直擊大S東區約會具俊曄！等紅燈也緊貼彼此

40歲退役球星疑性遊戲玩過頭猝死飯店　女伴爆血求救

幾乎滅村！5公尺變種巨鱷「賓拉登」吞食83人

三寶媽被嫌「下面變鬆」　名醫神回！她笑了

鬼門提早開！4生肖遇劫數　屬鼠易有血光

大咖男星性侵正妹「妻離婚4年痛揭委屈」！不堪內情曝

車殼布滿「黃金膠囊」　網：快清掉

吹冷氣「1NG習慣」溫度不降反升！台電曝後果

他連2天當沖欠186萬交割款　下場曝光

哥吉拉老公回應　妻急求饒

台灣漲價冠軍不是雞排！網友全喊：它最誇張

用Google找餐廳太老了！　2款APP成年輕人新寵

妻不會把哥吉拉送人！　神人曝「財力證明」萬人暴動

女主播早產大失血！龍鳳胎插滿管子

更多

最夯影音

更多
曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」

曾莞婷「廚房桌上開腿」激戰猛男　《媽，別鬧了！》大尺度「玩弄雄性激素」
康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

康建「彎刀煞」像被人割脖　小門開錯邊風水問題嚴重

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

吳磊趙露思直播卡到「變打視訊」　見「文帝」抖內她吃味：我退親了呀！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

違停夾擊馬尾妹急求助　鮮肉警救援順利駛出！

蕭薔53歲美炸！黃金馬甲蹦半球　感情隨緣...笑喊姐弟戀：緊來喔～

蕭薔53歲美炸！黃金馬甲蹦半球　感情隨緣...笑喊姐弟戀：緊來喔～

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面