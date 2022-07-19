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新竹市立棒球場周五迎首戰　周邊美食地圖讓人口水直流

▲快炒店的炒飯，香氣四溢。（圖／新竹市政府提供）

▲快炒店的炒飯，香氣四溢。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

1976年啟用的新竹市立棒球場，是陪伴大新竹球迷成長的重要記憶，如今即將回歸，味全龍隊於7月22日到24日迎戰富邦悍將，新竹市立棒球場周邊的隱藏美食也跟著曝光，像是開業30多年的古早味刈包店、香氣四溢的炒飯以及海鮮炸物攤，市府也盤點新竹旅遊不可錯過經典美食。陳章賢代理市長表示，新竹市不僅擁有深厚歷史文化，也有許多在地好味道，歡迎大家依味全龍主色「紅不讓」路線指引，走至棒球場，沿途享受美食。

市府指出，位於民富街的古早味刈包店，已開業30多年，三層肉肥而不膩，瘦肉滑嫩多汁，還有老闆娘自己炒的酸菜，再搭配老闆每天新鮮熬煮的四神湯，成為最受歡迎小吃之一。對於棒球場將再次啟用，老闆娘相當期待，同時也回憶道「之前還有球員指定要吃我們刈包，才願意打球」。

大人小孩都愛的炸物攤販，排隊人潮絡繹不絕，老闆彭建中從30年前賣到現在，將海港直送的海鮮清洗乾淨、細細裹上地瓜粉再下鍋油炸，火侯拿捏全憑經驗，再以蒜頭跟胡椒粉提味，讓棒球場外的街口香氣四溢。對於棒球場的回歸，老闆彭建中樂見，也想起之前打比賽時，有球掉出來，打冠軍賽時，整個路口甚至塞滿黃衫軍。

另外還有快炒店，老闆黃豐相善用隔夜冷飯法則以及累積來的經驗，不停翻炒鍋中的炒飯，讓飯粒吃起來嫩而不黏，豬肉軟嫩適中，香氣四溢。黃老闆開業，一炒就是30年，不只台灣人喜歡，還吸引周邊園區的日本顧客。黃老闆回憶，每到球賽期間，周邊總會聚集球迷，有學生也有上班族，2013年曼尼·拉米瑞茲來新竹打棒球時，還全場大爆滿，「當曼尼打出全壘打，我在外面炒飯聽到聲音嚇死人，覺得那時候很好玩」，期待老球場風華再現。

市府表示，除了棒球場周遭美食，也推薦依味全龍主色「紅不讓」路線指引，從新竹車站步行至棒球場，途經城隍廟、北門街，邀請球迷一起品嘗新竹在地小吃。像是香噴噴的鴨香飯、滷肉飯、軟嫩Q彈的燒麻糬、一口接著一口的汕頭沙茶牛肉鍋、爆漿多汁的城隍包以及皮Q肉嫩口感極佳的豬腳湯。

另外，市府也推薦規劃兩天一夜小旅行，在享受美食之餘，推薦球迷朋友前往17公里海岸自行車道騎車，享受新竹風、欣賞最美風景，沿線有最夢幻五大景點，包含台版薩哈拉沙漠的「香山沙丘」、登上日本知名相機品牌年度月曆封面「豎琴橋」、網美必拍「魚鱗天梯」，以及「賞蟹步道」、「南港賞鳥區」，也可順道品嚐南寮海鮮、在地香山農場小農牛奶等。

市中心的古蹟群廊帶也值得一訪，邀請外地朋友前往綠樹環繞的護城河畔散步，還有新竹州警務部部長官舍、新竹美術館、新竹市政府（國定古蹟新竹州廳）等地可參觀，體驗新竹獨有的藝文氣息與建築美。

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