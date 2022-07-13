新竹市立棒球場開幕戰　阿爆、動力火車接力開唱

▲新竹市立棒球場為味全龍雙主場之一。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市立棒球場7月22日至24日將展開味全龍主場三連戰，明（14）日中午12:30開放售票（https://www.wdragons.com/ticket/ ）。市府宣布，`22日開幕首戰將邀重量級嘉賓開球，23日更邀請金曲歌后阿爆、搖滾天團動力火車接力開唱，歡迎市民重返主場共襄盛舉。市府更貼心規畫「紅不讓」路線指引，外縣市朋友抵達新竹火車站後，可轉乘接駁車、YouBike或依指引地貼步行至棒球場，期盼味全龍在新竹主場打出「紅不讓」！

代理市長陳章賢表示，新竹市立棒球場暫別1500多個日子，7月22日將迎接「重生」之戰，開幕首戰邀請重量級開球嘉賓及世界青棒冠軍國手彭仲達等選手到場，感受全新球場魅力，賽前除有味全龍隊球星見面會，在地新竹女中儀隊也將帶來精彩演出。

他說，為慶祝主場開賽首個周末，7月23日找來百萬網紅妞妞開球，更特別邀請動力火車、阿爆熱情開唱；7月24日則有「地主隊」職籃攻城獅友情相挺。開幕期間除有演唱會，還有親子跑壘大賽、迷你棒球體驗、拍照牆等體驗，歡迎爸媽帶著孩子一起看球。

交通處說明，賽事期間周邊實施交通管制，棒球場地下停車場彈性調撥為僅供機車停放，建議市民騎乘機車、YouBike至球場觀賽；開車民眾可將車輛停放至樹林頭停車場，轉乘接駁車直達球場。外縣市球迷抵達新竹火車站後，可轉乘接駁車、YouBike或依味全龍主色「紅不讓」路線指引，步行至棒球場。

教育處表示，新竹市立棒球場2019年啟動重建工程，投入近12億經費重建，為味全龍雙主場之一，更是非六都首個擁有職棒球隊的城市。市府與龍來公司簽約10年，外加5年優先續約權，未來希望達成球場智慧化、球團在地化、培訓基層化目標。

市府表示，味全龍下半季在新竹球場共8場賽事，7月22日至24日迎戰富邦，8月16、17日面對兄弟，8月18日、9月3日迎戰統一，9月4日再戰兄弟。

市府指出，味全龍官網已釋出新竹球場各區票價，並推出專屬味全龍主卡會員「龍往竹前」紀念套票，內含新竹主場例行賽8場指定座位1席，並附贈「新竹首戰紀念紅土瓶」與「首戰紀念證書」各乙份、會員紅利積點800點，可於7月22日賽後至場內盛裝紅土，留下最特別的紀念。

味全龍指出，下半季天母及新竹主場例行賽，除部分場次另行公告售票資訊外，其餘22場主場賽事將於7月12日中午12:30起，優先開放主卡會員購票，7月14日中午12:30起全面開賣（https://www.wdragons.com/ticket/ ）。