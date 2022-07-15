新竹市建華國中「墨霜樓」　8月完工迎接新學年

▲代理市長陳章賢今日視察新建大樓。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

投入1億餘元經費興建的新竹市建華國中墨霜樓，目前工程進度98.74%，將於今（111）年暑假完工，迎接111學年新生入學。這是建華國中建校80年來最大規模的校園改造，新竹市代理市長陳章賢今(15)日親自至建華國中視察工程進度，要求工程如質如期順利完工。

陳章賢今日視察新建大樓的每個角落，包含一般教室、校史室、樓梯間與廁所等等，確保工程如期完成，也細心提醒冷氣管線要配合教室顏色及設計，給孩子舒適美觀的學習環境。

陳章賢指出，建華國中校園內已逾60年的「第一棟」教學大樓原規劃拆除重建，但106年11月被核定為歷史建物，需進行修復再利用計畫，因此將其保留。市府考量該校教室不足，也為營造優質的學習環境，教育部國教署補助7,128萬元，新竹市政府投入5,172萬元，共計1億2,300萬元，於校內新建4層樓、20間教室量體的教學大樓。

負責整體規劃設計的張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所表示，建華國中第一棟的教學大樓具有日治時代特色，透過整理並保留景觀，讓歷史風貌完整呈現，也配合新的空間使用規劃，將新建校舍與中庭串聯起來。

工務處指出，新建校舍建築往南退縮，置入二層樓高的透空風廊，高度尺度也呼應第一棟歷史走廊，與歷史建築共同圍塑人文中庭，做為校園的學習中心，建築同時往西退縮，與第二棟留設出活動穿廊。風雨走廊串聯新舊棟建築，不但串起連續的循環動線，也創造出通風、流動的無死角走廊，透過樓梯錯位，形成多個孔隙，引入自然光線，成為校園中眺景十八尖山的最佳位置。

建華國中校長黃信騰表示，新校舍經由全校師生共同參與投票，取名為墨霜樓，希望在校讀書的學生都能好學不倦並具有理性思考的能力。未來墨霜樓包含3間辦公室、1間會議室、5間專科教室及11間普通教室，不僅外觀素雅簡潔，與現有校舍完美融合，也為學生的學習環境增加新亮點。

工務處表示，市府八年來積極推動「新校園運動」，迄今已投入逾56億，除了新設關埔國小、華德福實驗學校兩校外，也更新整建25校36棟校舍，透過新建築與校園環境進行連結，要為新竹市的孩子打造「知識遊樂地」，強調校園美學及學習多元性，提供學生開心自在學習的校園環境。