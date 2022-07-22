日本公布2022新版防衛白皮書　記載「台灣局勢」內容頁數倍增

▲日本內閣會議22日批准2022年（令和4年）防衛白皮書，其中與台灣局勢的相關內容較去年倍增。（圖／取自日本防衛省官方推特）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本政府22日在內閣會議上批准了2022年新版的「防衛白皮書」，其中關於台灣局勢的記載頁數，較去年版本倍增，更首次明確指出，「在與國際社會合作的同時，將更抱持緊張感地關注（台灣）相關動向」。

根據日本TBS、富士新聞網等報導，日本內閣會議批准的2022年版防衛白皮書中，新增了分析俄烏戰爭的章節，強調俄羅斯入侵烏克蘭一事可能會賦予包含亞洲在內的其他地區，出現允許單方面改變現狀的錯誤理解，「這是絕對無法被容許的」。

白皮書也提到，中國2022年5月與俄羅斯在東海等地舉行的連續4年第4度遠程轟炸機的聯合飛行演訓等，並寫道在安保上的強烈擔憂「近年來更加強烈」，對於中俄未來可能進一步加深軍事合作的情況，有必要保持擔憂與關注。

在此基礎上，白皮書中有關台灣局勢的敘述記載從5頁增加至10頁，較去年版本倍增，其中詳細介紹了台灣分析「中國可能侵台的過程」與台灣的防禦戰略等，更首次明確指出，「在與國際社會合作的同時，將更抱持緊張感地關注（台灣）相關動向」。相關內容也指出，「試圖藉力量改變現狀是世界共同面臨的課題」。

此外，白皮書在提及中國與北韓正在開發高超音速（極音速）武器的情況下，也首次提到日本在遭受外國攻擊時的「反擊能力」。

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