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日防衛白皮書台灣內容倍增　外交部：共促台海安定

▲▼外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

日本內閣會議22日公布最新版的防衛白皮書，新版白皮書對台灣安全部分的記述增加兩倍，反映日本對台灣安全的重視態度，並與前首相安倍晉三提出的「台灣有事即日本有事」相互呼應。對此，外交部發言人歐江安回應表示，在威權主義向外擴張，挑戰國際秩序之際，期待與理念相近國家捍衛普世價值，共促台海安定及印太區域的自由開放與和平穩定。

日本今天公布年度新版「防衛白皮書」，內容重申「台灣情勢穩定對日本安全保障與國際社會穩定至關重要」以及「台灣與日本共享自由、民主、人權及法治等基本價值觀，是日本的重要夥伴及珍貴友人」等立場。

歐江安表示，外交部對此表示肯定。外交部一貫歡迎國際社會持續關注台海情勢及採取有助於維護區域和平穩定的正面舉措，也樂意與全球理念相近的國家深化彼此的實質友好合作關係。

歐江安說，日本防衛大臣岸信夫在本年新版「防衛白皮書」中特別提及「不容許中國以武力統一台灣」，且該白皮書涉及台灣有關內容也篇幅倍增，深入分析台海軍力現況及台海局勢動向，顯示日本政府高度重視並密切關注台海安全情勢。在威權主義向外擴張，挑戰國際秩序之際，外交部期待與包括日本在內的理念相近國家，持續攜手捍衛普世價值，共促台海安定及印太區域的自由開放與和平穩定。

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