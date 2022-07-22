安倍國葬9／27舉行！日外相：相關資訊將通知台灣　最多3人出席

▲ 安倍晉三遇害身亡，日本民眾悲痛不已。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本前首相安倍晉三8日遇刺身亡，政府22日舉行內閣會議，敲定於9月27日在武道館為他舉行國葬，費用全額由國家負擔，首相岸田文雄擔任治喪委員會會長。日本政府表示，會將相關資訊通知邦交國及台灣、香港、澳門等地，希望各國最多派3人出席。

根據《讀賣新聞》，安倍國葬日期確定後，日本外務大臣林芳正22日上午在記者會上宣布，外交部內部設立接待海外出席者的準備事務局，「將向邦交國通報有關時間、地點等國葬儀式的資訊，希望對參加人士的待遇能做到毫無疏漏。」

當被問及如何處理與日本沒有正式外交關係的台灣時，林芳正則說明，會通知台灣、香港、澳門、巴勒斯坦及安倍逝世後曾表達哀悼的國際組織。

朝日電視台則報導，日本政府會將國葬日程提供195個國家，包括俄羅斯，也會通知沒有正式外交關係但與安倍關係密切的台灣等地。考量到會場可容納的人數及警備等問題，將請求各國將參加人數控制在3人以內。

日本警察廳22日也設立「國葬儀式警備對策推進室」，為確保國葬警備及重要人物、皇室安全萬無一失，將討論相關政策及方針。由於屆時將有眾多海外政要訪日，警方將對會場周邊及政要停留的地點部署大規模警備措施，記取安倍遇害的教訓，制定相關計畫。

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