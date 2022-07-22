星宇航空7／28開航新加坡航線　A330neo飛向獅城！8月再增班

▲星宇航空7/28開航新加坡航線，規劃以A330neo飛向獅城。（圖／星宇航空提供）

記者李姿慧／台北報導

新加坡邊境開放，看好旅運需求提升，星宇航空7/28正式投入台北-新加坡航線，規劃以A330neo廣體客機執飛台北-新加坡航線，更將於8月份起由每週3班增加為每週4班。後續計劃A330neo再飛航大阪航線，迎接回溫的航空市場。

星宇航空執行長翟健華表示，疫情期間，星宇航空持續強化剛性需求航點，提供洽公旅客便捷安心的飛航服務。隨著近期台灣邊境政策逐步放寬，星宇航空看好下半年旅遊需求可大幅成長，將陸續新增廣體客機A330neo 執飛航線及各航線增班。新加坡向為商務客及家庭親子客熱門航點，期待星宇航空A330neo能為更多往返獅城的旅客帶來精緻舒適旅程。

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▲星宇航空A330neo全艙提供4K高畫質個人螢幕。（圖／星宇航空提供）

星宇航空現有兩架A330neo執飛曼谷及胡志明市航線，7月28日起正式投入新加坡航線，後續也計劃飛航大阪。A330neo客艙共297個座位，包含28個商務艙、269個經濟艙，全艙等搭載4K高畫質個人螢幕，支援藍芽無線音源傳輸，機上也提供多項服務品包含A330neo專屬木質調機上香氛、星宇獨家Bar Home機上特調，以及全新風味的一街咖啡。

▲▼星宇航空7/28開航新加坡航線，規劃以A330neo飛向獅城。（圖／星宇航空提供）

星宇航空表示，星宇機隊按規劃穩步擴張，甫於7月中迎來第9架A321neo 新機，A330neo今年底前將再交付2架，除了使用廣體客機飛航部份航點，星宇航空針對檳城、曼谷、大阪、吉隆坡、胡志明市、馬尼拉及新加坡航點也將於8月份增班，以配合逐漸回溫的機位需求。