廉航復飛日本、曼谷！超殺優惠機票一次看　迎出國潮先卡位

▲年底前國境有機會解封，預期將出現報復式出國潮。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

國際旅遊逐漸解封，年底前台灣也有機會迎來出國潮，航空公司提前卡位紛紛復飛和開闢新航線，並祭出超殺優惠機票搶客，《東森新媒體ETtoday》整理各航空公司新開或復飛航線以及機票優惠懶人包，方便民眾出國搶優惠。

泰越捷航空

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泰國越捷航空公司宣布，2022年8/16起開航台北（桃園）到曼谷（素萬那普）新國際航線，首航台北至曼谷每週3班，每週二、四、六飛航，飛行時間約為3小時45分鐘。

為慶祝開航，泰國越捷航空也祭出超殺優惠，優惠機票2,399元起(3,499泰銖)，包含機場稅和燃油附加費，該服務也包含7公斤的隨身行李和20公斤的托運行李、免費選座、優先登機和無限次免費更改航班，優惠票價可於7/20至7/27預訂，旅行期間為今年8/16至2023/3/25。

▲泰越捷8/16開航台北-曼谷航線。（圖／泰越捷提供）

樂桃航空

樂桃航空宣佈9/16日起重啟大阪（關西）到台北（桃園）航線的運營，該航線為飛行1年半後再次重啟運營，每週預計提供2個航班。

根據樂桃航空官網顯示，大阪到台北單程機票未稅票價最低1,980元，最快9月17日就可搭機，目前開放最晚可購買10月31日的機位。

▲樂桃航空宣佈將於9/16起重啟大阪（關西）－台北（桃園）航線的運營。（圖／樂桃航空）

台灣虎航

隨日本國境逐步鬆綁，台灣虎航宣布9/1正式開航桃園到札幌(新千歲)航線，開航初期，每週營運五班，去程航班編號IT234，每週一、二、四、五、日的上午06:45自桃園機場起飛；回程航班編號IT235，每週一、二、四、五、日的中午12:30自新千歲機場起飛。

為慶祝新航線銷售，台灣虎航即起推出桃園到新千歲航線機票單程未稅3,399元起優惠，搭乘日期為2022/9/1起至2023/3/25止。

▲台灣虎航。（圖／台虎提供）

長榮航空

長榮航空宣布，10/25開闢台北-米蘭航線，提供每週兩班的飛航服務；11/3開闢台北-慕尼黑航線，提供每週四班的飛航服務；屆時長榮航空飛往歐洲將達6個航點，是台灣布局歐洲航點最多、航班最密集的航空公司。

為慶賀歐洲航點開航，即日起至8/8止，透過長榮航空官網購買今年11/30前來回的台北-米蘭或台北-慕尼黑經濟艙機票，最低只要27,569元起，不含稅金及其他各項附加費。此外，旅行業者也預先規劃各式團體行程，米蘭10天只要79,900元起、慕尼黑10天只要69,900元起。

▼長榮航空開航米蘭和慕尼黑等航線。（圖／長榮航空）

