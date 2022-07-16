　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

廉航復飛日本、曼谷！超殺優惠機票一次看　迎出國潮先卡位

▲▼邊境管制,防疫,口罩,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,武漢肺炎,新冠肺炎,出境,入境,出入境,境外移入,鎖國,檢疫,陰性證明,旅遊泡泡,行李托運,機票劃位,團客,旅行團,地勤,登機證。（圖／記者李毓康攝）

▲年底前國境有機會解封，預期將出現報復式出國潮。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

國際旅遊逐漸解封，年底前台灣也有機會迎來出國潮，航空公司提前卡位紛紛復飛和開闢新航線，並祭出超殺優惠機票搶客，《東森新媒體ETtoday》整理各航空公司新開或復飛航線以及機票優惠懶人包，方便民眾出國搶優惠。

泰越捷航空

[廣告]請繼續往下閱讀...

泰國越捷航空公司宣布，2022年8/16起開航台北（桃園）到曼谷（素萬那普）新國際航線，首航台北至曼谷每週3班，每週二、四、六飛航，飛行時間約為3小時45分鐘。

為慶祝開航，泰國越捷航空也祭出超殺優惠，優惠機票2,399元起(3,499泰銖)，包含機場稅和燃油附加費，該服務也包含7公斤的隨身行李和20公斤的托運行李、免費選座、優先登機和無限次免費更改航班，優惠票價可於7/20至7/27預訂，旅行期間為今年8/16至2023/3/25。

▲▼泰越捷8/16開航台北-曼谷航線。（圖／泰越捷提供）

▲泰越捷8/16開航台北-曼谷航線。（圖／泰越捷提供）

樂桃航空

樂桃航空宣佈9/16日起重啟大阪（關西）到台北（桃園）航線的運營，該航線為飛行1年半後再次重啟運營，每週預計提供2個航班。

根據樂桃航空官網顯示，大阪到台北單程機票未稅票價最低1,980元，最快9月17日就可搭機，目前開放最晚可購買10月31日的機位。

▲樂桃航空宣佈將於9月16日起重啟大阪（關西）－台北（桃園）航線的運營。（圖／樂桃航空）

▲樂桃航空宣佈將於9/16起重啟大阪（關西）－台北（桃園）航線的運營。（圖／樂桃航空）

台灣虎航

隨日本國境逐步鬆綁，台灣虎航宣布9/1正式開航桃園到札幌(新千歲)航線，開航初期，每週營運五班，去程航班編號IT234，每週一、二、四、五、日的上午06:45自桃園機場起飛；回程航班編號IT235，每週一、二、四、五、日的中午12:30自新千歲機場起飛。

為慶祝新航線銷售，台灣虎航即起推出桃園到新千歲航線機票單程未稅3,399元起優惠，搭乘日期為2022/9/1起至2023/3/25止。

▲台灣虎航彩繪機。（圖／台虎提供）

▲台灣虎航。（圖／台虎提供）

長榮航空

長榮航空宣布，10/25開闢台北-米蘭航線，提供每週兩班的飛航服務；11/3開闢台北-慕尼黑航線，提供每週四班的飛航服務；屆時長榮航空飛往歐洲將達6個航點，是台灣布局歐洲航點最多、航班最密集的航空公司。

為慶賀歐洲航點開航，即日起至8/8止，透過長榮航空官網購買今年11/30前來回的台北-米蘭或台北-慕尼黑經濟艙機票，最低只要27,569元起，不含稅金及其他各項附加費。此外，旅行業者也預先規劃各式團體行程，米蘭10天只要79,900元起、慕尼黑10天只要69,900元起。

▼長榮航空開航米蘭和慕尼黑等航線。（圖／長榮航空）

▲長榮航空奪「全球二十大最佳航空公司」第八名。（圖／長榮航空）

►劉品言大展貓系魅惑曲線　不骨感也能很性感

►Jo Malone香水低於6折！英國梨與小蒼蘭、鼠尾草與海鹽通通有

ET快訊
台中碩士20K約極品嫩妹！　她穿丁字褲赴約慘遭白嫖
快訊／拜登政府5度軍售　提供台灣32.2億軍備技術支援
館長曝開會紀錄「打臉焦糖」　健身業大罵三劑令：所有人都在靠北
行刑式4死內幕！李鴻淵原本想殺這7人　她1原因逃死劫
Fed激進升息警報解除　美股勁揚658點、台積電ADR漲2.
行刑式血洗殺4人　李鴻淵羈押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

珍藏多年「哥吉拉公仔」被妻拿去送人　他翻臉花10萬元買一袋回家

8縣市熱爆！　「熱帶大陸氣團」盤據未來一週會更熱

廉航復飛日本、曼谷！超殺優惠機票一次看　迎出國潮先卡位

薛瑞元接衛福部長！下屬讚會傾聽有執行力「熱愛運動很瞎趴」

館長曝開會紀錄「打臉焦糖」　健身業大罵三劑令：所有人都在靠北

每天1杯手搖飲微糖就超量　毒理專家曝「小孩喝飲料」真相

賢慧妹被媽寶氣到分手！一頓海鮮大餐讓她看清：男友JJ比剝殼蝦小

王必勝接任指揮官「妻子不知情」！感性喊話：陳時中是永遠的長官

「JOJO立合照」蔡英文一臉驚！一堆人問號這啥　源頭大揭密

月給2萬生活費喊不夠！他問一句「錢花去哪」…妻崩潰提離婚

南投行刑式槍殺釀4死　冷血槍手台中落網！

南投行刑式槍擊4死！　嫌劫被害課長機車逃逸

生技公司槍擊案歹徒身影曝　目擊員工：拿槍逼大家進去

媽拿吹風機白汪秒彈起 擠掉弟搶C位：就愛吹毛

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

是周氏情歌！周杰倫推《還在流浪》　兒子獻聲新專…昆凌：臭屁的Romeo

王心凌負傷合作Jessica炸場　鄭秀妍狂被蚊子咬：瘋了QQ

自創「極限體能王」挑戰 特技團成員驚險連闖7關

泰國工人爬高樹採割榴槤　同伴底下緊盯用麻布接住

Selina克服心魔首度獻唱《四季》　新娘粉絲「最好聽的聲音」逼哭她

珍藏多年「哥吉拉公仔」被妻拿去送人　他翻臉花10萬元買一袋回家

8縣市熱爆！　「熱帶大陸氣團」盤據未來一週會更熱

廉航復飛日本、曼谷！超殺優惠機票一次看　迎出國潮先卡位

薛瑞元接衛福部長！下屬讚會傾聽有執行力「熱愛運動很瞎趴」

館長曝開會紀錄「打臉焦糖」　健身業大罵三劑令：所有人都在靠北

每天1杯手搖飲微糖就超量　毒理專家曝「小孩喝飲料」真相

賢慧妹被媽寶氣到分手！一頓海鮮大餐讓她看清：男友JJ比剝殼蝦小

王必勝接任指揮官「妻子不知情」！感性喊話：陳時中是永遠的長官

「JOJO立合照」蔡英文一臉驚！一堆人問號這啥　源頭大揭密

月給2萬生活費喊不夠！他問一句「錢花去哪」…妻崩潰提離婚

40歲李大浩引退年回春　全壘打大賽奪冠感動抱緊兒女

珍藏多年「哥吉拉公仔」被妻拿去送人　他翻臉花10萬元買一袋回家

行刑式4死！李鴻淵「8年血仇」時間軸還原　4人證詞惹殺機

拜登政府5度軍售　提供台灣32.2億軍備技術支援

加密貨幣暴起暴落！ 專家嘆：傳統技術分析、不適用在加密貨幣

皮膚科醫師揭5大常見「防曬誤區」　高係數用錯也會曬黑曬老

渣夫無套偷吃按摩妹　害妻染病子宮頸糜爛！辯「體質敏感」下場曝

雷／天菜學長吳慷仁真實身分曝光！《媽，別鬧了》首播PTT反應熱

行刑式4死內幕！李鴻淵原本想殺這7人　她1原因逃死劫

三寶逆向害騎士摔車　9歲兒遭公車輾過爆頭慘死！駭人畫面曝光

粿粿曝光8月孕肚「一覽無遺」! 網看呆：最美孕婦

生活熱門新聞

客人分3等級！8年櫃姐曝日常「最瞧不起1類人」

月給2萬生活費喊不夠！他問一句話慘被提離婚

「有急事找你」iPhone狂收訊息　網曝1招：有效

JOJO立讓總統驚了　一堆人問號

她煮大餐幫男友慶生！被媽寶行徑氣到分手

館長曝文件打臉焦糖　大罵三劑令

台灣哪個離島最好玩？網激推「1地」

6、7年級生「便當必喝冬瓜茶」！消失真相超暗黑

加油員顧聊天超加532元　她1問題戰翻

王必勝接任指揮官　坦言「太太不知道」

老公脖子有「草莓」！人夫吐出軌「心碎真相」

新任衛福部長薛瑞元有雙執照　超強經歷曝

小孩喝飲料　每天1杯微糖就超量

槍殺爆頭4大命案！淫魔硬上她「矇眼射腦慘死」

更多熱門

相關新聞

今年最佳航空排行前20名公開！

今年最佳航空排行前20名公開！

近日，航空評級機構AirlineRatings.com發布了2022年全球最佳航空公司前20名排行榜，冠軍的寶座再次由卡達航空拿下，享有盛譽的紐西蘭航空也再度榮獲亞軍，而台灣的長榮航空也在榜單上，排名第8。

泰越捷8/16開航台北-曼谷航線　祭2399元起超殺票價

泰越捷8/16開航台北-曼谷航線　祭2399元起超殺票價

超商連3天「大杯極選美式買1送1」

超商連3天「大杯極選美式買1送1」

台鐵加碼祭4大鐵道振興優惠　最多折2800元

台鐵加碼祭4大鐵道振興優惠　最多折2800元

台泥儲能「台南亞萬充電站」啟用

台泥儲能「台南亞萬充電站」啟用

關鍵字：

航空公司開航樂桃台灣虎航泰越捷長榮機票優惠

讀者迴響

熱門新聞

客人分3等級！8年櫃姐曝日常「最瞧不起1類人」

4死殺手是孝子　鄰驚：他超寵老婆

李鴻淵原本想殺這7人　她1原因逃死劫

狂收「有急事找你」垃圾訊息快崩潰！　電信業者這樣回應

《營業中》炎亞綸、鬼鬼等4人出走！

月給2萬生活費喊不夠！他問一句話慘被提離婚

警跟長官合照偷比中指　分局長聽解釋傻眼

萬里女橫切穿越馬路遭撞　她噴飛15米傷重不治

4死殺手　高大成：應該馬上死刑

「有急事找你」iPhone狂收訊息　網曝1招：有效

買兇殺人他扛罪　槍手長年失業竟擁百萬軍火

AV女優性病「驗出陽性」崩潰：男優太毒

李鴻淵殺4人後悔了　移送地檢署

「付房貸+養2孩」夫妻還存3桶金　網驚：怎到的啊

曹蘭痛揭20年「手機沒響過」背後原因

更多

最夯影音

更多
南投行刑式槍殺釀4死　冷血槍手台中落網！

南投行刑式槍殺釀4死　冷血槍手台中落網！
南投行刑式槍擊4死！　嫌劫被害課長機車逃逸

南投行刑式槍擊4死！　嫌劫被害課長機車逃逸

生技公司槍擊案歹徒身影曝　目擊員工：拿槍逼大家進去

生技公司槍擊案歹徒身影曝　目擊員工：拿槍逼大家進去

媽拿吹風機白汪秒彈起 擠掉弟搶C位：就愛吹毛

媽拿吹風機白汪秒彈起 擠掉弟搶C位：就愛吹毛

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面