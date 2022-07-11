搭飛機喝調酒！星宇航空「5款機上特調」出爐　還能吃蜷尾家

▲星宇航空與一街咖啡合作，旅客搭機時也能品嚐咖啡。（圖／星宇航空）

記者李宜秦／台北報導

星宇航空A330自今年6月起執飛，不只如此，還將供應由Bar Home及Bar TCRC主理人黃奕翔打造的五款機上特調，另夏季全新口味蜷尾家限定冰品也將於機上登場。

星宇航空表示，此次邀請來自台南酒吧Bar Home及Bar TCRC的主理人黃奕翔，以台灣在地素材研發出五款別具特色的機上調酒，包括台灣的琴酒、VDS胡蘿蔔汁、碧螺春茶及各式各樣的烈酒香料，希望能藉由調酒把台灣的特色分享給全球的旅客們。

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▲▼星宇航空將供應由Bar Home及Bar TCRC主理人黃奕翔打造的五款機上特調。（圖／星宇航空）

五款機上特調將依不同航程及艙等提供，「湛藍宇宙2.0」以藍天為發想，特別選用台灣在地琴酒及乳酸飲料，用酸甜乳酸的口感搭配琴酒的特殊氣息，讓旅客體會翱翔在空中的感覺。

「紅海凱撒」則以經典調酒血腥凱撒作為靈感，但是酒底的蛤蠣汁變成了蘿蔔汁，黃奕翔挑戰把凱撒大帝血腥的模樣變成人人愛吃的凱撒沙拉。

「星空莫西多」採用田納西的威士忌取代萊姆酒，加入各式蔬果調製成一款清爽的調酒，希望能幫旅客調適高壓的不適感。

「銀河碧螺春」結合碧螺春茶的茶香及琴酒的芬芳，再加上蘇打水，讓整體層次更為豐富，把台灣茶清新宜人的滋味帶到空中。

而「夏日洋甘菊」就如其名，加入了洋甘菊、鳳梨、蘋果，希望帶給旅客炎炎夏日的感覺以及台南人盛夏的熱情。

▲▼星宇航空推出多樣機上特色飲品，包括咖啡、調酒等，都可在機上喝到。（圖／星宇航空）

除了機上特調，星宇航空也再度與台南咖啡潮牌「一街咖啡」合作，將一街咖啡服務延伸至A330neo商務艙。星宇航空全航線目前已於經濟艙提供中深焙「宏都拉斯和巴布亞新幾內亞」咖啡豆。A330neo商務艙則將供應來自「中南美洲的水洗與日曬」咖啡豆。

此外，機上甜點蜷尾家也將於7月1日起於航程3.5小時以上之航線推出全新口味「紅烏龍焦糖脆脆」。此款口味延續蜷尾家設計主軸「台灣茶」，希望以紅茶重發酵產生的熱帶水果香，加上烏龍茶重烘焙帶來渾厚的茶韻，搭配法國海鹽焦糖脆脆。