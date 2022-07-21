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英相強生國會告別應詢　撂話「後會有期」留伏筆

▲▼英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透） 

▲英國首相強生在國會撂下一句，「後會有期，寶貝」，引起外界想像。（圖／路透）

文／中央社記者陳韻聿倫敦20日專電

英國看守首相強生今天在國會出席他的最後一場「首相答問」，舌戰群儒不改辛辣本色，結尾更引用電影「魔鬼終結者2：審判日」的經典台詞，以西班牙語表示「後會有期」，增添外界想像空間。

保守黨黨魁補選今天舉行最後一輪黨籍國會議員投票，前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）與外交大臣特拉斯（Liz Truss）進入決選，接下來將由一般黨員投票決定誰是新黨魁、也就是英國的新首相。

國會明天起休會，9月5日復會，新首相也將在當天走馬上任。

強生（Boris Johnson）7月7日在一連串醜聞的壓力下辭去黨魁一職，但他在黨內的人氣和群眾魅力仍不容小覷。

近日已有超過2000名黨員連署，要求黨部另外舉辦投票，讓黨員在蘇納克與特拉斯二擇一前，透過符合黨章精神的程序表達是否支持強生留任黨魁。他們主張，當年黨魁補選是他們投票讓強生上位的，如今「少數」黨籍國會議員逼他下台，還得有黨員投票背書才合理、符合民主原則。

相關請願運動有保守黨大金主、上議院議員克魯達斯男爵（Lord Cruddas）撐腰。他近日揚言，若蘇納克當選黨魁，就要斬斷對保守黨的資助。

強生今天在國會的發言有不少耐人尋味之處，包括稱自己的任務「目前大致完成」、他出席的「應該...確定」就是個人最後一場首相應詢，結尾更拋下一句「後會有期，寶貝」（“And hasta la vista, baby”），令人好奇他是否心裡想的是「我會回來」（“I’ll be back”）。

無論是否正醞釀強勢回歸、甚至另組政黨，以對付他心中的「深層政府」，強生顯然已打定主意要在國會來一場令人印象深刻的告別演出。

他不僅細數政績、猛攻在野的工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）等人，對屢遭懷疑早就圖謀首相大位、因此在職責範圍內或明或暗抵制強生的蘇納克，更是明槍暗箭齊發。

強生說，他要勸告繼任者盡力減稅、鬆綁管制，讓英國成為最棒的投資和居住地點，但若每次都聽財政部的話，很多對民眾有益的事恐怕就做不成。

他還說，「注意前方道路之餘，永遠要記得檢查後視鏡」；「推特不是重點，賦予我們權力的人民才是」。

蘇納克5日宣布辭職引發官員求去骨牌效應後，8日表態競選黨魁。他主張實施財政緊縮，在通貨膨脹和預算赤字等問題解決前不減稅，但黨內有聲音指出，蘇納克任內曾採取量化寬鬆、維持低利率、擴大公共支出等易導致通膨的措施，並力主增稅，不利刺激消費和投資。

曾堅持不下台要繼續「為民服務」的強生說，他任內成就包括搞定脫歐，讓英國成為最早大規模施打疫苗、解除疫情相關管制、啟動疫後經濟快速成長的國家，以及支援烏克蘭、領導自由世界對抗俄羅斯侵略。

他給繼任者的忠告包括跟緊美國、力挺烏克蘭、捍衛世界各地的自由民主。

施凱爾拿保守黨黨魁候選人在電視辯論會的發言質問強生，對於各候選人批評他領導的政府施政、坦言不考慮未來讓他入閣，他有何感想。施凱爾並自稱會懷念強生的癡言妄想。

強生回應，施凱爾簡直是「矗立在荒廢道路工程沿線的無意義塑膠路障」、「馬後炮隊長」（Captain Hindsight）、為反對而反對的「人形路障」、工會大老的魁儡。強生稱，工黨沒有自己的計畫和想法，「除了增稅以外」，提不出讓人有印象的政策。

他還說，雖未特別關注黨魁選舉動態，他相信保守黨隨便一位候選人都能像「家用清潔劑」一樣，輕鬆收拾施凱爾及其領導的工黨。

強生離開議場時，保守黨議員起立鼓掌喝采，延續2007年前工黨首相布萊爾（Tony Blair）離任時創下的慣例。但強生在黨內的死對頭、2019年遭他強力逼宮的前首相梅伊（Theresa May）在勉為其難站起加入「致意」行列後，仍兩臂交叉於胸，堅拒鼓掌。

強生昨天主持任內最後一場內閣會議並與閣員拍大合照。昨天剛好也是英國解除疫情期間所謂封城措施的「自由日」一周年。

同僚集資送他一套前首相邱吉爾（Winston Churchill）關於第二次世界大戰的著作初版。強生自稱視邱吉爾為偶像，曾在2014年出版一部邱吉爾傳記。自由民主黨黨魁戴維（Ed Davey）今天在國會說，強生卸任後應該就能潛心著述，寫一本關於文豪莎士比亞（William Shakespeare）的書。

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