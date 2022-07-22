下任英相是誰？　民調曝「對中強硬」特拉斯領先24%優勢擴大

▲蘇納克（左）與特拉斯（右）正在爭奪首相及保守黨黨魁大位。（組圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

英國首相強生7日宣布辭職後，保守黨展開黨魁及首相接班人之爭，經5輪投票確認，最終對決人選為前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）及外交大臣特拉斯（Liz Truss）。但據市調公司YouGov最新民調，對中俄立場強硬的特拉斯領先24%，優勢持續擴大。保守黨預計9月5日宣布保守黨新領袖及下一任首相。

國會議員20日結束最後一輪投票的24小時後，YouGov針對730名保守黨黨員實施調查，結果顯示，62%打算投票給特拉斯，38%想要支持蘇納克。該機構指出，特拉斯獲得強生親密盟友的支持，「在信賴度、領導保守黨能力等關鍵指標上，相對蘇納克也擁有相當大的優勢。」

Our first Tory members poll since the final two candidates were decided shows Liz Truss with a 24pt lead over Rishi Sunak for next leader



Liz Truss: 62%

Rishi Sunak: 38%https://t.co/yiCUlg15cN pic.twitter.com/7bqcHIrXGo — YouGov (@YouGov) July 21, 2022

YouGov本周稍早的另一項民調顯示，特拉斯領先20%，她承諾「從第一天開始」引入數十億英鎊的減稅政策，包括取消原本計畫提高的企業稅。

46歲的特拉斯曾加入自由民主黨，之後因堅信「人們應該憑藉能力而成功」，而轉變政治理念，加入保守黨。她於2016-2017年出任司法大臣兼大法官，成為英國1000多年來首任女性大法官，對於中俄態度強硬，曾警告北京應從西方對烏俄戰爭的回應記取教訓，若北京「不遵守規則」將會面臨後果。

42歲的蘇納克擁有印度血統，曾是一名成功的投資銀行家，如果成功入主唐寧街，將是英國首位有色人種首相。他在2016年支持英國脫歐，但去年因為妻子被控逃漏稅，政治生涯一度岌岌可危。

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