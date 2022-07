下任英相是誰？　民調曝「對中強硬」特拉斯領先24%優勢擴大

▲蘇納克(左)與特拉斯(右)正在爭奪首相及保守黨黨魁大位。(組圖/路透)



記者吳美依/綜合報導

英國首相強生7日宣布辭職後,保守黨展開黨魁及首相接班人之爭,經5輪投票確認,最終對決人選為前財政大臣蘇納克(Rishi Sunak)及外交大臣特拉斯(Liz Truss)。但據市調公司YouGov最新民調,對中俄立場強硬的特拉斯領先24%,優勢持續擴大。保守黨預計9月5日宣布保守黨新領袖及下一任首相。

國會議員20日結束最後一輪投票的24小時後,YouGov針對730名保守黨黨員實施調查,結果顯示,62%打算投票給特拉斯,38%想要支持蘇納克。該機構指出,特拉斯獲得強生親密盟友的支持,「在信賴度、領導保守黨能力等關鍵指標上,相對蘇納克也擁有相當大的優勢。」

Our first Tory members poll since the final two candidates were decided shows Liz Truss with a 24pt lead over Rishi Sunak for next leader



Liz Truss: 62%

Rishi Sunak: 38%https://t.co/yiCUlg15cN pic.twitter.com/7bqcHIrXGo