　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英國氣溫飆破40°C！雄蜂詭「爆炸性射精」　陰莖被噴出體外慘死

▲▼蜜蜂。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲雄蜂會因為難忍高溫，自動射精暴斃。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

被熱浪侵襲的英國，最近多個地區氣溫都飆破攝氏40度，除了讓人們大呼受不了外，也嚴重威脅了生態平衡。外媒指出，英國的熱浪讓蜜蜂面臨死亡威脅，不少雄性蜜蜂在高溫之下會承受過大壓力，導致牠們在烈日下抽搐、射精，最終休克而死。

據《每日星報》報導，隨著英國氣溫持續上升，當地的雄蜂也受到了生命威脅，這些不堪高溫氣候的昆蟲會在高溫之下，因為承受過大的壓力，導致牠們身體抽搐，出現爆炸性射精行為，腹部大小差不多的內陰莖會從身體內被擠出腹部外，最終休克死亡。

研究估計，雄蜂在經歷高溫後，估計有半數會在6小時內抽搐、射精、死亡，而其中對溫度較敏感者，甚至有可能會在2、3個小時內就「射精暴斃」。報導解釋，溫度很容易就會對雄蜂造成壓力，因為雄蜂的染色體只有雌蜂的一半，導致雄蜂在面對殺蟲劑和高溫時更容易受到影響。

英屬哥倫比亞大學的邁克菲博士（Alison McAfee）指出，「雖然我們不清楚為什麼雄蜂會在壓力過大時自動射精，不過雄蜂在射精後腹部會被掏空，導致牠們在射精後死亡。這種情況在自然交配時也會發生，這就是為什麼雄蜂通常會在交配、射精後死去。」

雖然在蜂群中主要負責製造蜂蜜的是雌蜂，但雄蜂在延續蜜蜂后代中也扮演了極為重要的角色，因此如果大量雄蜂因為高溫而死的話，將對蜜蜂的數量產生嚴重影響。

►「奶茶色HELLO KITTY大同電鍋」噴發少女心！還送可愛翻天的紅色小電鍋

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

ET快訊
6月大女嬰遭毆打顱內出血昏迷！　生母男友涉案重大遭聲押
快訊／北捷又異常！搭文湖線「列車停住」中山國中站車廂塞爆
快訊／世界羽聯公布獎金榜　戴資穎進帳420萬榮登「獎金后」
巨乳網紅完蛋了！非法推薦台股　最高罰5000萬
台灣烤成紫番薯！「還會更熱」體感溫度飆破43°C
快訊／再發五倍券？　行政院鬆口給答案
幕後／陳時中沒抬走萬華人！陳情男不住萬華　自爆「有人邀請」到
北市懶警上班愛睡覺挨罵「廢物」　他怒告學長被法官「再認證」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英國氣溫飆破40°C！雄蜂詭「爆炸性射精」　陰莖被噴出體外慘死

金融機構控Apple Pay 2項壟斷罪　獲利至少10億美元

假醒酒真性侵！變態整形醫在點滴「下藥」　迷暈女員工硬上得逞

義大利總理二度請辭獲准　外媒：最快9月25日提前大選

美喬治亞州陸軍基地恐怖雷擊！　士兵1人身亡9人受傷

公車迎面來！騎士急煞噴飛「爆頭前一秒」奇蹟發生　驚險瞬間曝光

5男包圍意圖性侵！　女學生被逼到絕路咬牙「跳下學校頂樓」重傷

染疫後「GG大縮水」！他崩潰求助　醫師教1招簡單重振雄風

日本東大研究　3種抗病毒藥物對BA.5效果顯著

普丁身體狀況首曝光！CIA：他太健康了　「他很清楚自己正在開戰」

6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會

調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

搭雲霄飛車卡空中10min　麗寶回應：安全機制

貓咪隔著紗窗陪阿公曬衣服　碰鼻好幸福卻嘴硬：不小心的

木雕神像開洞塞「大蜈蚣」　儀式驚呆網！獻祭典故曝

幼稚哥不滿蚵仔煎有菜蟲　辣椒醬狂噴桌...女友陪收拾

新娘出嫁！黑汪搶當陪嫁　搶先溜上車眾人都抓不住

雲南媳遠嫁原住民老公　婚後超甜網讚：好幸福

英國氣溫飆破40°C！雄蜂詭「爆炸性射精」　陰莖被噴出體外慘死

金融機構控Apple Pay 2項壟斷罪　獲利至少10億美元

假醒酒真性侵！變態整形醫在點滴「下藥」　迷暈女員工硬上得逞

義大利總理二度請辭獲准　外媒：最快9月25日提前大選

美喬治亞州陸軍基地恐怖雷擊！　士兵1人身亡9人受傷

公車迎面來！騎士急煞噴飛「爆頭前一秒」奇蹟發生　驚險瞬間曝光

5男包圍意圖性侵！　女學生被逼到絕路咬牙「跳下學校頂樓」重傷

染疫後「GG大縮水」！他崩潰求助　醫師教1招簡單重振雄風

日本東大研究　3種抗病毒藥物對BA.5效果顯著

普丁身體狀況首曝光！CIA：他太健康了　「他很清楚自己正在開戰」

快訊／一天連3次異常！北捷文湖線1車無法自動出發　110人被趕下車

台南6月大女嬰遭毆打顱內出血昏迷！　生母男友涉案重大遭聲押

賣換臉謎片百萬網紅小玉判刑5年半　高嘉瑜批過輕「無法彌補傷痛」

銀行視績效「調降」利率　落實永續也可以是貸款工具　

大直3豪宅「改名求生」整棟出售　卻僅1棟打7折成功銷出

全球首棵科技祈福許願樹衛武營啟用　3D聲光互動藝術創新體驗

將迎第二波「五倍券大撒錢？」　網揭真心話：別再發了

台東+326！新增3死亡案例　縣府籲民眾完整施打疫苗

快訊／北捷又異常！搭文湖線「列車停住」中山國中站車廂塞爆

「7年換13份工作！」她曝薪資變化　網見1經歷驚呆：正職只有19K

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

國際熱門新聞

拜登突自曝「患癌」　白宮公開健康狀況

為救病妻！男慘淪「女老闆洩慾工具」：我恨自己

46年懸案破！他19刀捅脖狠殺少婦　咖啡杯露餡

兒槍殺安倍！山上徹也母：想繼續信統一教

即／東京醫療警戒將提高至最高級「紅色警戒」

法國熱浪來襲如烤箱 不裝冷氣全民佛系避暑

閃婚蜜月變凶殺！新娘陳屍豪華套房　他離奇失蹤

視訊軟體Teams無法使用　微軟：搶修中

女大生遭性侵墜樓亡　送醫前還有呼吸

「超兇」護理師穿貼身制服被罵　擺Pose回嗆沒空理你們

比特犬突然攻擊　女主人右手臂幾乎被吃掉

北韓「巨大幽靈船」時隔5年現身！專家看出沒海域點1關鍵

女網紅在巴基斯坦拍片　被2男性侵

天氣熱炸「窗戶全開通風」錯了！

更多熱門

相關新聞

天氣熱炸「窗戶全開通風」錯了！

天氣熱炸「窗戶全開通風」錯了！

北半球多國熱浪來襲，許多人會把所有窗戶打開， 希望保持通風，降低室內溫度。但是，英國28歲網友羅莎琳（Rosaline Webb）指出，若要讓房子保持涼爽，關鍵在於「關閉房子南邊、或者接收最多陽光那一側的所有窗戶。」

丹麥35.9度破81年來最熱紀錄！　歐洲熱浪北侵

丹麥35.9度破81年來最熱紀錄！　歐洲熱浪北侵

烤蕃薯！熱浪今起襲台　這天最高溫北市恐飆40℃

烤蕃薯！熱浪今起襲台　這天最高溫北市恐飆40℃

英相強生國會告別應詢　撂話「後會有期」留伏筆

英相強生國會告別應詢　撂話「後會有期」留伏筆

熱浪狂襲歐　西班牙10天內逾500人喪生

熱浪狂襲歐　西班牙10天內逾500人喪生

關鍵字：

英國熱浪蜜蜂雄蜂射精

讀者迴響

熱門新聞

詹雅雯日吞40顆藥「已簽器官捐贈」

即/丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　稽查結果曝

捷運新埔站塞爆「進站都無法」！現場畫面曝

邰智源婚宴超大咖陣容！金城武、陳松勇全到

好市多會員有「這項權益」　多人喊：真的不知道

9歲童風帆課溺斃　消防員：助浮衣難將頭托出水面

家裡沒人！司機拍工讀柴簽收照笑翻千人

公公送媳婦3顆1千元水蜜桃！背後故事惹鼻酸

樂園戲水驚悚意外！玩汲水器夾斷2歲男童手指

台大醫投柯文哲：我錯了！認識的人投他都後悔

蔡阿嘎「重大宣布」拋震撼彈！

《媽，別鬧了》女星罹患腦膜瘤！

父進相驗室見9歲溺水兒　強忍悲痛下秒崩潰相擁

蘋果認了！賠償14.9億和解Mac「蝶式鍵盤」瑕疵

快訊／北捷板南線驚傳列車故障　「慢速行駛」走走停停

更多

最夯影音

更多
6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會

6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會
調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

搭雲霄飛車卡空中10min　麗寶回應：安全機制

搭雲霄飛車卡空中10min　麗寶回應：安全機制

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面